Казахстанка Анна Шевченко завоевала вторую Медаль Универсиады-2017
31 января 2017, 11:20
Победу в гонке одержала российская лыжница Анна Нечаевская.
Казахстанская лыжница Анна Шевченко завоевала вторую бронзовую медаль Универсиады в Алматы. В гонке преследования на 5 километров свободным стилем у женщин Шевченко финишировала с результатом 13:51, сообщает Zakon.kz.
Победу в гонке одержала российская лыжница Анна Нечаевская. Спортсменка показала результат 13 минут 29,7 секунды. Второе место заняла еще одна представительница России Лилия Васильева, которая завершила выступление с отставанием от лидера на 18,1 секунды.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Девушки. Гонка преследования. 5 км. Свободный стиль
1. Анна Нечаевская (Россия) — 13:29.7
2. Лилия Васильева (Россия) — +18.1
3. Анна Шевченко (Казахстан) — +21.3
9. Ольга Мандрика (Казахстан) — +1:23.9
17. Анна Стоян (Казахстан) — +2:10.7
18. Ирина Быкова (Казахстан) — +2:10.9
20. Ангелина Шурыга (Казахстан) — +2:39.2
23. Анжелика Тарасова (Казахстан) — +3:11.3.
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