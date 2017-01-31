Совбез ООН назначил экстренное совещание в связи ракетным испытанием Ирана
31 января 2017, 11:22
Ранее немедленной реакции на действия Исламской Республики потребовал Израиль.
Совет Безопасности ООН проведет во вторник экстренное совещание в связи с осуществленным Ираном ракетным испытанием. Об этом сообщило постоянное представительство Швеции при всемирной организации. Скандинавская страна председательствует в Совбезе в январе, передает ТАСС.
"Поступил запрос об обсуждении иранского испытания баллистической ракеты, которое состоится после консультаций по Сирии", - проинформировали в постпредстве. По сведениям дипломатов, с запросом о проведении консультаций обратились США.
В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. Резолюция 2231 СБ ООН в поддержку сделки по иранской ядерной программе, принятая 20 июля 2015 года, призывает Исламскую Республику не проводить подобные испытания.
Ранее Израиль потребовал от Совбеза немедленной реакции на иранское ракетное испытание. "Иран вновь пренебрег резолюциями Совета Безопасности ООН и раскрыл свои истинные намерения. Международное сообщество не должно зарывать свою голову в песок перед лицом этой иранской агрессии", - заявил постоянный представитель еврейского государства при ООН Данни Данон. По его словам, действия Исламской Республики угрожают не только Израилю, но и "всему Ближнему Востоку".
Олег Зеленин
Фото © EPA/HO
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