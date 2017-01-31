Совбез ООН назначил экстренное совещание в связи ракетным испытанием Ирана

Совет Безопасности ООН проведет во вторник экстренное совещание в связи с осуществленным Ираном ракетным испытанием. Об этом сообщило постоянное представительство Швеции при всемирной организации. Скандинавская страна председательствует в Совбезе в январе,

"Поступил запрос об обсуждении иранского испытания баллистической ракеты, которое состоится после консультаций по Сирии", - проинформировали в постпредстве. По сведениям дипломатов, с запросом о проведении консультаций обратились США.





В понедельник телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что в воскресенье на полигоне в 225 км к востоку от Тегерана был осуществлен испытательный пуск ракеты средней дальности. Резолюция 2231 СБ ООН в поддержку сделки по иранской ядерной программе, принятая 20 июля 2015 года, призывает Исламскую Республику не проводить подобные испытания.



