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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 324,79 (-1,46), EURKZT_TOD - 347,00/347,60

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге  (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD)  и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с праздничным днем в Китайской  Народной Республике (Праздник Весны) торги китайским юанем с расчетами  T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE не проводились. Для указанных инструментов  данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного  рынка KASE.  Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил  324,79 тенге за доллар (-1,46 тенге), объем торгов - 58 050 тыс. USD  (+21 750 тыс. USD).  По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было.  На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.  По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент  закрытия сессии спрос составил 347,00 тенге за евро, предложение -  347,60 тенге за евро.  По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было.  На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.  Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего  значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если  на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было  или торги им не проводились, тренд не указывается.  

31 января 2017, 11:22
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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