Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 324,79 (-1,46), EURKZT_TOD - 347,00/347,60

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD). В связи с праздничным днем в Китайской Народной Республике (Праздник Весны) торги китайским юанем с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD) на KASE не проводились. Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE. Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 324,79 тенге за доллар (-1,46 тенге), объем торгов - 58 050 тыс. USD (+21 750 тыс. USD). По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 347,00 тенге за евро, предложение - 347,60 тенге за евро. По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали. Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.