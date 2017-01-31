В Казахстане с этого года начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер»

По поручению Президента РК Нурсултана Назарбаева с этого года начинается реализация жилищной программы «Нұрлы Жер». Она направлена на решение важнейшей задачи - обеспечить жильем 1,5 миллиона семей в предстоящие 15 лет, сообщает Zakon.kz.

«Важно не забывать, что, инвестируя в строительство дорог, домов и другой инфраструктуры, мы определяем физический и технологический облик наших городов на много лет вперед. Поэтому важно обеспечить трансферт новейших технологий как в строительство, так и в производство стройматериалов. Для этого у нас сейчас имеются хорошие возможности», - сказал Н. Назарбаев в своем Послании.

По его словам, в программе заложены комплексные меры развития рынка жилья. Это удешевление для застройщиков банковских кредитов за счет предоставления государством субсидий через АО «Даму». Будет производиться субсидирование ипотечных кредитов для населения, выдаваемых банками, через АО «Казахстанская Ипотечная Компания». Продолжится строительство кредитного жилья акиматами для вкладчиков Жилстройсбербанка. На это будут повторно использованы ранее выделенные средства по «револьверному» принципу.

В свою очередь, для социально уязвимых слоев населения акиматы продолжат развивать арендное жилье без права выкупа. Для массового жилищного строительства акимы должны выделить соответствующие земельные участки.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы строительство индивидуальных домов в городах осуществлялось в едином архитектурном стиле. Для этого государство будет помогать необходимой инфраструктурой», - подчеркнул Глава государства.

При этом он отметил, что правительству совместно с акимами нужно принять меры по развитию транспортного сообщения больших городов с ближайшими населенными пунктами.