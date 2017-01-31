Бегущие по дороге в аэропорт мужчины с оружием напугали мангистаусцев

В ДВД Мангистауской области заверили - это не бандиты.

В ДВД Мангистауской области прокомментировали сообщение о бегущих по дороге в аэропорт мужчин с оружием , пишет , пишет газета "Лада"





На видео запечатлены мужчины в гражданской одежде, бегущие по дороге, ведущей в аэропорт. Как отметил автор ролика, все они были с оружием. Видео снято примерно в 12:00 часов 28 января.





В пресс-службе ДВД Мангистауской области заявили, что это не бандиты, а сотрудники строевого подразделения областного ведомства.





- Сотрудниками строевого подразделения ДВД Мангистауской области 28 января проведено учебно-тренировочное занятие. Во время занятия были соблюдены все меры безопасности, - прокомментировали в пресс-службе ДВД области.







