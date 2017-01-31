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Бегущие по дороге в аэропорт мужчины с оружием напугали мангистаусцев

31 января 2017, 11:26

В ДВД Мангистауской области заверили - это не бандиты.


В ДВД Мангистауской области прокомментировали сообщение о бегущих по дороге в аэропорт мужчин с оружием, пишет газета "Лада".

На видео запечатлены мужчины в гражданской одежде, бегущие по дороге, ведущей в аэропорт. Как отметил автор ролика, все они были с оружием. Видео снято примерно в 12:00 часов 28 января.

В пресс-службе ДВД Мангистауской области заявили, что это не бандиты, а сотрудники строевого подразделения областного ведомства.

- Сотрудниками строевого подразделения ДВД Мангистауской области 28 января проведено учебно-тренировочное занятие. Во время занятия были соблюдены все меры безопасности, - прокомментировали в пресс-службе ДВД области.


Фото: кадр видео

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