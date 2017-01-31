Генпрокуратура: Девять терактов произошло в Казахстане за последние 5 лет

За последние пять лет в Казахстане совершено 9 терактов. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Андрей Кравченко, сообщает МИА «Казинформ».

«Я вынужден констатировать, что деятельность международных террористов расширяется. Практически ежедневно страдает мирное население. За последние два года в мире, не включая преступления ИГИЛ, в терактах погибло более 3 тыс человек, десятки тысяч пострадали. Проявление радикальных ячеек мы ощущаем у себя в стране. За последние 5 лет в Казахстане совершено 9 терактов. Эти вызовы и угрозы, являющиеся общими для всех, требуют более тесного взаимодействия», - заявил Кравченко в ходе заседания в Генпрокуратуре.

Как отметил замгенпрокурора, 80% молодых людей приходят в ряды террористов посредством Интернета, что является также одном из проблемных вопросов.

«Мы говорим сегодня о вовлечении, вербовке через Интернет. На экстремистов работают целые информслужбы. По мнению экспертов, 80% молодых людей приходят в ряды террористов посредством Интернета. Иностранные террористы собирают в свои ряды все больше людей. Сейчас в ИГИЛ находятся выходцы более чем из 80 стран мира», - добавил Кравченко.

Кроме того, по его данным, ряды террористов пополняются посредством каналов нелегальной миграции.

«Совершенствуются и механизмы финансирования террористической деятельности. Доходы террористов формируются за счет нелегального оборота оружия, наркотиков, хищения, нефти, торговли людьми. Мы понимаем только одно - эффективность контрмер зависит от уровня сотрудничества между странами, вовлеченными в орбиту этой проблемы. В том числе, обмена информации, практикой и опытом работы проведения совместных расследований и многих других мероприятий, подобных тому, которое мы проводим сегодня», - предложил Кравченко.

«В то же время мы видим, что достаточно остро стоит вопрос разночтения в определении терроризма и террористической деятельности. Необходимости применения единообразной квалификации и форм ответственности. По нашему мнению, это может быть решено путем принятия международной конвенции о борьбе с терроризмом», - констатировал он.