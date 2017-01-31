На Луне нашли «следы жизни»
31 января 2017, 11:34
Японский спутник выявил в лунном реголите на глубине несколько микронов - кислород.
Японские ученые обнаружили на Луне «следы жизни» — кислород из атмосферы Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, передает Lenta.ru.
Специалисты проанализировали данные, полученные с японского спутника SELENE (Selenological and Engineering Explorer), который выявил в лунном реголите на глубине несколько микронов кислород.
Кислород начал поступать туда из атмосферы Земли примерно 2,5 миллиарда лет назад, как раз когда в атмосфере планеты он впервые образовался в значительном количестве.
Авторы исследования отмечают, что таким образом спутнику удалось сохранить древнюю материю Земли.
Спутник SELENE запущен 14 сентября 2007 года и прекратил свое существование 10 июня 2009 года. Аппарат стал вторым искусственным спутником Луны, запущенным Японией. В задачи миссии входило исследование происхождения спутника и строения его поверхности.
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841830-f6e6fdde30cc88f97003df52ec01b207
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...