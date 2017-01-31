Возможную амнистию экс-главы Погранслужбы прокомментировали в Военном суде РК
31 января 2017, 11:41
Речь может идти только о снижении меры наказания, - Сакен Абдуллаев.
В Военном суде Казахстана ответили на вопрос, подпадает ли бывший председатель Погранслужбы КНБ РК Нурлан Джуламанов под амнистию к 25-летию Независимости Республики Казахстан, сообщает МИА «Казинформ».
«Закон «Об амнистии» в связи 25-летию Независимости Казахстана исключает возможность применения амнистии в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Названные вами лица были признаны судом совершившими особо тяжкие преступления коррупционного характера. В этой связи я полагаю, что акт амнистии, возможно, и не коснется их. В то же время ходатайств в наш адрес не поступало, и тем более вопрос о применении акта амнистии в отношении названных вами лиц подлежит рассмотрению судом по месту их нахождения», - сообщил председатель специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Ербол Ахметжанов.
В свою очередь, председатель Военного суда Сакен Абдуллаев пояснил, что ходатайствовать могут само учреждение, в котором находится заключенный, сам осужденный или его защитник.
«Если такие ходатайства будут, то там речь может идти только о снижении меры наказания», - добавил он.
Напомним, экс-глава Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Нурлан Джуламанов был задержан 27 октября 2014 года. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 311 ("Получение взятки в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 235 ("Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней, совершённое лицом с использованием своего служебного положения") Уголовного кодекса. Его приговорили 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
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Фото: Ак Жайык
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