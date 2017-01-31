Возможную амнистию экс-главы Погранслужбы прокомментировали в Военном суде РК

В свою очередь, председатель Военного суда Сакен Абдуллаев пояснил, что ходатайствовать могут само учреждение, в котором находится заключенный, сам осужденный или его защитник.





«Если такие ходатайства будут, то там речь может идти только о снижении меры наказания», - добавил он.



