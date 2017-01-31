Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

27 января 2017 года в школе № 27 организовано и проведено родительское собрание для родителей старших классов на тему: «Спайсы, курительные смеси», «Последствия употребления наркотиков, психоактивных препаратов».

Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД Астаны проводится активная профилактическая работа среди несовершеннолетних по недопущению правонарушений, связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, а также разъяснения изменений в административном и в уголовном законодательстве РК.





В январе текущего года руководством УБН проведены рабочие встречи с участием государственных органов и неправительственных организаций, задействованных в профилактике наркомании, в результате которых подписаны ряд совместных работ на текущий год.













По словам начальника Управления по борьбе с наркобизнесом полковника полиции Талгата Сейльханова, с начала года на территории столицы было проведено 17 профилактических мероприятий, из них 7 интерактивных лекций для учащихся школ города и колледжей.









К примеру, 20 января 2017 года сотрудниками УБН ДВД города Астаны была проведена интерактивная лекция в школе-лицее № 37 на тему: «Профилактика подростковой наркомании», «Формирование у подростков навыков здорового образа жизни, противодействие правонарушениям, насилию среди учащихся ВУЗов и СУЗов», «Последствия употребления синтетических наркотиков как «Спайс», «Соли» и др. аналогов, которые запрещены в Республике Казахстане».









Для повышения эффективности таких профилактических мероприятий Управлением по борьбе с наркобизнесом ДВД города Астаны внедрены в практику проведения встречи с родителями, на которых говорится о ранних признаках и последствиях употребления наркотиков, а также методах выстраивания доверительных отношений с детьми во избежание вовлечения их в наркосреду.









Так, сначала учебного года было проведено более 24 семинар-занятий для родителей в общеобразовательных школах города.









К примеру, 27 января 2017 года в школе № 27 организовано и проведено родительское собрание для родителей старших классов на тему: «Спайсы, курительные смеси», «Последствия употребления наркотиков, психоактивных препаратов».



