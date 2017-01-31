Советы начинающим лыжникам: как успеть покататься в этом сезоне

Несколько советов тем, кто еще не умеет кататься на лыжах и хочет научиться делать это правильно и безопасно.





О коньках мы уже немного писали, теперь мы подготовили несколько советов тем, кто еще не умеет кататься на лыжах и хочет научиться делать это правильно и безопасно.





Начинайте учиться на правильной местности

Если вы когда-нибудь читали буклеты с описанием лыжных курортов, то наверняка вам попадались обозначения типов трасс. Есть трассы для профи, а есть для новичков (обычно они обозначены зелёным). Как правило, это пологие и ухоженные трассы с коротким склоном, не такие крутые и холмистые, как для более продвинутых лыжников.





Будьте предельно внимательны с выбором места для остановки

Каждый горнолыжник или сноубордист должен избегать остановок без необходимости в плохо просматриваемых местах, перегибах и узких участков склона. В случае падения необходимо как можно быстрее покинуть опасный участок склона.





Найдите баланс

Если вы новичок, во время катания на лыжах ваше тело оказывается в неестественном для него положении. Ноги уезжают вперёд, а тело уже пытается догнать убежавшую парочку. И вот тут многие новички норовят усесться на лыжи, дабы устранить этот неприятный дисбаланс, и это совсем неправильно.

Как правильно? Вы должны собраться и сделать так, чтоб ваш корпус был над вашими ногами. Это улучшит технику катания и даст вам дополнительный контроль над телом и лыжами, если ваше тело будет находиться над самой узкой точкой лыж («сладкой точкой»). Катание на лыжах при отсутствии баланса очень утомительно.

Sweet spot — зона оптимального баланса лыжника в передне-заднем направлении, находясь в которой он легко управляет лыжами. Лыжи с маленькой Ss менее склонны прощать ошибки, необходимо, чтобы вес лыжника всё время находился в нужной точке (контроль над стойкой). Лыжи с большой Ss позволяют лыжнику кататься в передней или задней стойке, обеспечивая при этом очень хорошую управляемость и манёвренность.

Не смотрите вниз

Для новичков ощущение прикреплённых к их ногам лыж кажется довольно странным. Поэтому многие из любопытства начинают смотреть на свои лыжи (ой, что же с ними происходит?!) вместо того, чтобы смотреть вперёд. Эффект от этого примерно такой же, как если бы вы при ходьбе постоянно смотрели на свои ботинки: рано или поздно обязательно с кем-то столкнётесь. Лыжные инструкторы предлагают смотреть примерно на 3 метра вперёд. Так вы сможете заранее увидеть людей или деревья и избежать столкновения или подготовиться к неровной местности.

Также взгляд, направленный вперёд, будет вести за собой тело, то есть вы будете двигаться туда, куда смотрите. Это как с бросанием мяча: смотрите в то место, куда хотите попасть, а не на мяч.





Не бойтесь упасть

Боязнь упасть является одним из самых распространённых страхов. Однако падение является такой же полноправной частью обучения, как и сама езда на лыжах. Вы будете падать. Вы будете очень много падать, и единственный выход для вас — научиться падать правильно. Попробуйте упасть в сторону на бок, а не вперёд или назад, так как это может привести к вывиху. После падения постарайтесь зафиксировать своё тело, чтоб предотвратить дальнейшее скольжение вниз, иначе врежетесь в кого-нибудь и собьёте.





Правильно одевайтесь

От новичков никто никогда не требует такой же экипировки, как у спортсмена-профи. Ещё не факт, что вам понравится это занятие, и тратить деньги на довольно дорогое лыжное снаряжение не очень-то и хочется. Но есть несколько вещей, которые должны быть в обязательном порядке. Их лучше купить, а не брать напрокат.

Покупайте хорошие лыжи, но не очень дорогие (хоть денег жалко не будет, когда сломаются), какие именно может подсказать продавец-консультант в магазине. Длину лыж выбираем следующим способом — стоим прямо, поднимаем вверх руку. Длина лыж должна соответствовать высоте от пола до кончиков пальцев вашей вытянутой руки.

Ну и наконец, лыжные ботинки для начинающих надо покупать на один размер больше, чтобы можно было надеть шерстяной носок, тогда и ноги не замерзнут. Дальше - хорошие лыжные штаны, которые гарантируют, что вы вернётесь домой практически сухими. Также качественные штаны позволят вам находиться на склоне гораздо дольше, чем в лыжном домике. Еще одна важная вещь — защитный лыжный шлем. Вы же будете падать, помните? И не всегда это будут лёгкие падения на попу или на бок.

Также стоит позаботиться о хороших перчатках, лыжных очках и выбрать правильный солнцезащитный крем. Во-первых, маска защищает глаза от попадания в них снега. Во-вторых, предохраняет глаза от воздействия солнечных лучей и яркого освещения. Шлем защищает вашу голову при падениях, предохраняет от продувания, придает аэродинамики. Не забывайте, что кататься придется в холодных условиях и термобелье будет как нельзя кстати. Так как горнолыжный спорт – это активный вид спорта, рекомендуют предпочитать синтетическое термобелье шерстяному. Термоноски выбирайте высокие, так как горнолыжная обувь выше вашей обычной; перчатки. Перчатки должны быть удобными и водонепроницаемыми, ну и конечно же теплыми. Аптечка. К стандартному набору рекомендуют добавить что-нибудь от растяжений, синяков и ушибов. Если вы новичок, то от этих «прелестей» лыжного спорта на начальном этапе вам никуда не деться;

Так же можете взять с собой: - рюкзак. В него можно сложить еду, термос, аптечку, запасные носки и т.д.; - термос. Горячий чай поможет согреться. Не наливайте вместо чая крепкие алкогольные напитки. Они снижают концентрацию внимания. Лучше отложите их употребление до вечера; - чехол для ботинок и чехол для лыж. В чехле транспортировать эти принадлежности намного удобнее; - фотоаппарат и чехол к нему. Незабываемый отпуск должен быть увековечен в цифровом виде. Как же иначе ваши друзья поверят, что вы действительно были на горнолыжном курорте.

Вам понадобится инструктор хотя бы на десять-пятнадцать минут, чтобы показал вам, как поворачивать и тормозить



Может быть, эту роль сможет сыграть для вас ваш партнер, родственник или коллега? Ведь настоящие инструктора берут недешево за свои услуги. Иногда минимальной помощи знакомых оказывается достаточно, но некоторым требуется больше времени, так что есть смысл пойти на специальный урок. Также инструктор может научить некоторым нюансам, которые были бы полезны не только в первые дни катания. Если почувствуете барьер при переходе на красные трассы (вроде уже давно катаетесь, а на красные не решаетесь ступать – бывает и такое), не стесняйтесь нанять инструктора, он объяснить, как себя вести на более сложных спусках.





Спрашивайте друзей. Советуйтесь с теми, кому вы доверяете, и кто уже довольно опытен. Уверена, их советы будут очень ценными.





Будьте в форме. Если вы нерегулярно занимаетесь спортом, будьте готовы к нагрузке на ноги. Ведь лыжный спорт оказывает самое большое воздействие именно на ноги. Другой важный совет – не катайтесь для начала больше 3-4 дней (поверьте мне, к концу 3-го дня вы будете обессилены).





Перед началом катания, находясь уже в экипировке, всегда необходимо делать разминку. Это касается всех: и новичков, и опытных спортсменов. Начать можно с вращения в коленных суставах, дополнить их наклонами туловища вперед, назад и в стороны, сделать махи ногами и вращения руками.

После дня на горе чаще балуйте себя посещением сауны, бассейна.





И наконец,



Оказание помощи при инцидентах

Если вы стали свидетелем несчастного случая на лыжах, вы должны остановиться и следовать этим инструкциям: - Оставайтесь спокойным и успокойте травмированного лыжника - Снимите свои лыжи - Воткните свои лыжи в снег таким образом, чтобы по форме они напоминали «Х», отметив тем самым место, где лежит травмированный лыжник - Спросите травмированного лыжника о его/ее состоянии. Не перемещайте травмированного лыжника и не снимайте с него/нее шлема и сапог. - Свяжитесь с лыжным патрулем и сообщите им о точном местонахождении и состоянии пострадавшего лыжника.





И последний совет начинающим лыжникам. Никогда не стесняйтесь того, что вы новичок и еще толком ничего не знаете. Проходите инструктаж, так как сможете избежать большого числа ошибок и быстрее научитесь правильно кататься.





Подготовлено по материалам сайтов: skidrom.ru, mychicagonews.com, shahdag.az, www.zimaspb.ru, lifehacker.ru, easytravelling.ru и др.

Фото: shale-flery.com