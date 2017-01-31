На пять лет за хищения осудили главу холдинга "Кәсіпқор" Садвакасову

Экс-председатель правления некоммерческого АО "Холдинг "Кәсіпқор" Эльдана Садвакасова и её гражданский супруг и предприниматель Эльдар Кабиев разработали преступный план хищения бюджетных средств , пишет , пишет Informburo.kz





Холдинг является учредителем ТОО "Межрегиональный профессиональный центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в городе Атырау" (колледж). В 2013 году из бюджета холдингу были перечислены 1,5 млрд тенге для оснащения колледжа учебно-производственным оборудованием.





Специально была создана компания в США "Specialized Petroleum Tecnologies LLC" (SPT), на счет которой холдингом перечислены 2 829 901 долларов. Расходы компании при поставке оборудования превысили 364 млн тенге. Разница от оплаченных на счёт SPT денег составила около 160 млн тенге. SPT перечислила турецкой компании "CKN Uluslar Arasi Danismanlik As Daya Hatum Mahallesi Tigcilar Sokak" 300 000 долларов. Их обналичил Кабиев и передал Садвакасовой. В последующем были перечислены еще 160 000 долларов.





Суд назначил Садвакасовой 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью и выполнением административно-распределительных функций. Кабиев за пособничество в хищении приговорён к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд также удовлетворил гражданский иск холдинга "Кәсіпқор" о взыскании с осуждённых материального ущерба – около 160 млн тенге.





Эльдана Садвакасова в 2006-2009 годах работала заместителем акима Западно-Казахстанской области, в 2009-2012 годах – вице-министром охраны окружающей среды. Холдинг "Кәсіпқор" возглавляла с 2012 года.



