Жемчужины казахского искусства: в Астане состоится концерт «Інжу-маржан»

Сочинения, давно ставшие классикой, народные песни, а также произведения современных композиторов исполнят замечательные солисты «Астана Опера». Концерт «Інжу-маржан» пройдет 5 февраля на сцене Камерного зала , сообщает пресс-служба театра «Астана Опера»





Организаторы концерта рассказывают, что удивлять публику будут музыкальными новинками и редко исполняемыми произведениями. Впервые на сцене Камерного зала прозвучит «Аққуым» Т. Бейсенбека, представят тарантеллу Мыстан из оперы «Алпамыс» Е. Рахмадиева, а так же ариозо Кебек из оперы «Еңлік – Кебек» Г. Жубановой, «Үш қонырдың аяғы құм болады» Б. Кадырбек.





В программу вечера вошли арии и дуэты из опер, а также произведения Абая, Жаяу Мусы, казахские народные песни, сочинения Е. Брусиловского, М. Тулебаева, С. Мухамеджанова, Е. Рахмадиева, Б. Байкадамова, Г. Жубановой, М. Мангитаева, Н. Мендыгалиева, Т. Бейсенбек, С. Еркимбекова, Б. Кыдырбек и др.





- В основе концерта лежит идея популяризации нашей национальной музыки. Эти сочинения - настоящие жемчужины, современное поколение артистов должно их беречь, хранить, как можно чаще исполнять. Имея такой самобытный, уникальный музыкальный пласт, мы испытываем гордость за свою страну, культуру и музыку. Вместе с нами над проектом «Інжу-маржан» работает режиссер театра Наталья Кагадий, у нее сложилась интересная концепция концерта. Опираясь на опыт прошлых лет, мы заметили, что зрителям очень нравятся дуэты, которыми богата данная программа. Солисты будут любить, страдать, расставаться и вновь встречаться, - говорит Роза Нуркей.





Дарить свое творчество публике будут прекрасные артисты – Салтанат Муратбекова, Роза Нуркей, Рамзат Балакишиев, приглашенный баритон Азамат Желтыргузов. Партия фортепиано – Жанар Ахметова, Режиссер – Наталья Кагадий.





Начало концерта в 18.00, стоимость билетов – 2000 тенге.



