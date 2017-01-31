Вице-министр высказался о содержании в тюрьмах террористов наравне с осужденными

По словам вице-министра, «убежденным экстремистам и террористам присуще отрицать систему традиционных ценностей. Они жестко утверждают свою идеологическую систему взглядов и не приемлют инакомыслия».

«Попав в тюрьму, они не считают осуждение наказанием со стороны государства и общества. К внешним тяготам и лишениям относятся как испытаниям своей веры. В то же время, человеку, не имеющему устойчивых взглядов, психологически очень трудно адаптироваться к изоляции, вследствие чего он становится прямой мишенью для радикалов», - привел пример Берик Арын.



