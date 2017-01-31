Жанатас станет территорией с успешно развивающейся промышленностью

За последние 2 года в Жанатас вернулись свыше шестисот человек. Отремонтировано 6 многоэтажных домов.

На сегодняшний день программа развития моногородов является частью единой программы развития регионов. Одним из моногородов с преимущественным развитием добывающей промышленности Жамбылской области является Жанатас, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





Впервые годы обретения Независимости большинство жителей по разным причинам покинули город, бросив свое жилье. Но сейчас картина постепенно меняется.





Многие дома простаивают с 90-х годов. На сегодняшний день из 214 многоэтажек полностью будут снесены 111 аварийных домов.





За последние 2 года в Жанатас вернулись свыше шестисот человек. Отремонтировано 6 многоэтажных домов, очередникам выдали квартиры. В текущем году планируется отремонтировать 2 многоэтажки.









Руководством отдела строительства, архитектуры и градостроительства моногорода было отмечено, что на 70-ти квартирный дом затрачено около 200 млн тенге, на 120-ти квартирный – 330 млн тенге. Если заново построить дом, то на возведение одного дома ушло бы порядка 1 млрд 400 млн тенге. В этом заключается экономия финансов.





Динамично в Сарысуском районе развивается предпринимательство. В рамках программы «ДКБ -2020» за три года реализовано 19 инвестпроектов.









Успешно начала свою работу крупнейшая международная минерально-химическая компания «ЕвроХим», которая вдохнула жизнь в город горняков. До 2020 года здесь планируется создать порядка 2 тысяч новых рабочих мест.





-С ТОО «Еврохим» у нас есть соглашение по превращению города в умный. Согласно плану вдоль одной улицы планируется перенести центральный рынок. Старый автовокзал, в будущем разместится неподалеку от железнодорожной станции и так далее,- отметил аким г.Жанатас С.Мамытов.





Таким образом, Жанатас оживает, меняется в лучшую сторону. Планируется, что он станет городом с успешно развивающейся промышленностью.











