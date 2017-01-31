14 международных террористов задержаны в 2016 году в Казахстане

«В истекшем году непростая ситуация складывалась в Казахстане. Ярко проявилась проблема так называемого одиночного джихада. В 2016 году в Казахстане на ранней стадии подготовки сорваны 12 насильственных экстремистских акций. 182 лица осуждены по террористическим статьям. За финансирование терроризма привлечены к уголовной ответственности три пособника международных террористических организаций», - заявил Швейкин в ходе заседания в Генпрокуратуре.





Задержаны и переданы иностранным партнерам 5 экстремистов из числа их граждан. При информационной поддержке КНБ зарубежными спецорганами задержаны и привлечены к ответственности 14 членов международных террористических организаций.



«Усиление бдительности населения наглядно проявилось в ходе действовавшего в течение 7-ми месяцев на территории страны «желтого» умеренного уровня террористической опасности. Информационная активность граждан в этот период возросла в более чем 2 раза, ежемесячно мы получали до 50-ти сигналов о подозрительных предметах и признаков подготовки в терактам, на которые незамедлительно отреагировали оперативные службы», - напомнил замглавы Штаба антитеррористического центра КНБ.



