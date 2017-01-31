Наталья Слекишина выходит на свободу
31 января 2017, 12:35
В Алматинском областном суде оставили в силе решение об отсрочке отбытия наказания на 5 лет.
Алматинский областной суд рассмотрел протест бывшей свекрови Натальи Слекишиной на решение об отсрочке отбытия наказания, передает Zakon.kz.
Сегодня, 31 января, решением облсуда отсрочка для Н.Слекишиной была оставлена в силе. Молодая женщина выйдет на свободу на 5 лет, пока не подрастет ее маленькая дочка.
Как рассказала адвокат Айман Умарова, Слекишину освободят 2 февраля, когда дадут окончательный текст постановления.
- Сегодня огласили, сказали, что оставили без изменения решение Илийского суда о ее выходе, потому что это законное решение. Пришла потерпевшая, возражала, но никаких обоснованных доводов не привела, - отметила А.Умарова.
Напомним, что антикоррупционная служба расследует еще два уголовных дела по факту халатности со стороны должностных лиц СИ-18, где изнасиловали Слекишину, и в отношении сотрудников алматинского СИЗО, которые оказывали на женщину давление во время судебных разбирательство в отношении Руслана Хакимова, осужденного за изнасилование и применение пыток в отношении Слекишиной.
- Ведутся следственные действия по двум уголовным делам. Два разных следователя. Одно дело - по 370 УК РК, другое - по 362, - сообщила адвокат А.Умарова.
32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы), где она отбывала срок, в групповом изнасиловании. Это произошло в августе 2015 года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он попал на скамью подсудимых и был осужден на 9 лет. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841841-6bcee688f77eac3faf6a840e678e4e2d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...