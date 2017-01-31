Во Франции собирают деньги на реставрацию кладбища с могилой ван Гога

Власти французского города Овер-сюр-Уаз объявили сбор средств на реставрацию кладбища, где находится могила знаменитого голландского художника Винсента ван Гога, а также церкви, которую он изобразил на одной из своих последних картин и рядом с которой был похоронен,

Как сообщила в понедельник газета Art Newspaper, сбор средств проводится совместно с Институтом ван Гога, некоммерческой организацией, которая занимается сохранением памятников культуры, связанных с именем знаменитого художника-постимпрессиониста.

В 1890 году Винсент ван Гог провел последние 70 дней свой жизни в городке Овер-сюр-Уаз, расположенном в 27 км к западу от Парижа. Этот период его творчества был особенно плодотворным, он писал в среднем по одной картине в день. В июле 1890 художник покончил с собой, застрелившись в поле рядом с этим городом.





Художник был погребен на кладбище при местной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Она изображена на одной из его картин, которая сейчас выставлена в парижском Музее Орсэ. Менее, чем через год после смерти Винсента, в январе 1891 года на том же кладбище рядом с художником был похоронен его брат Тео.





В октябре 2015 года церковь Успения Пресвятой Богородицы серьезно пострадала в результате ураганов и сильных ливней, была повреждена крыша собора, которая теперь протекает и может обрушиться. Кроме того, кладбище было залито водой, которая до сих пор остается в почве из- за плохого дренажа.





По оценке муниципалитета Овер-сюр-Уаз и Института ван Гога, на ремонт церкви необходимо направить €600 тыс., примерно столько же потребуется для проведения дренажных работ и благоустройства кладбища; таким образом, общая стоимость программы реставрации составит €1,2 млн. Правительство Франции и региональные власти пообещали компенсировать 60% затрат на починку крыши храма, Институт ван Гога собрал €100 тыс. для обустройства кладбища благодаря пожертвованиям потомков семьи ван Гогов, музеев и частных благотворителей, однако этого недостаточно. В связи с этим мэрия города и институт обратились к общественности за пожертвованиями, которые будут собираться в интернете.





"Кладбище было рассчитано на то, что его будут ежегодно посещать от 5 тыс. до 10 тыс. человек, однако каждый год сюда приезжает в среднем 250 тыс. человек, - цитирует газета слова главы Института ван Гога Доминика-Шарля Янсенса. - Это самое посещаемое кладбище во Франции после парижского Пер-Лашез. Люди, которые приезжают сюда, по- прежнему вынуждены брести в воде". Институт ван Гога также надеется восстановить территорию вокруг церкви, на которой паркуют машины люди, приезжающие посетить могилу художника.



