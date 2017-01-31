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В Алматы парень, обклеенный деньгами, предлагает помощь нуждающимся

31 января 2017, 12:44

Молодой человек стоит возле парка 28 панфиловцев, со стороны улицы Гоголя.


В Алматы молодой человек, обклеенный деньгами, предлагает материальную помощь нуждающимся, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на соцсети.

По словам пользователей соцсетей, молодой человек, полностью обклеен купюрами номиналом 1000 и 2000 тенге, стоит возле парка 28 панфиловцев, со стороны улицы Гоголя. «Возьмите, если вы нуждающийся», ― так написано на его табличке.

«Он по всему СНГ ездил, везде была такая акция, и он сильно удивился, когда был в Чечне, люди сами клеили ему деньги, чтобы нуждающиеся брали, если реально нуждаются. Так что, братья, сестры, давайте покажем свой менталитет с положительной стороны», ― прокомментировал необычную акцию один из жителей мегаполиса.



Фото: соцсети


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