В Алматы парень, обклеенный деньгами, предлагает помощь нуждающимся
31 января 2017, 12:44
Молодой человек стоит возле парка 28 панфиловцев, со стороны улицы Гоголя.
В Алматы молодой человек, обклеенный деньгами, предлагает материальную помощь нуждающимся, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на соцсети.
По словам пользователей соцсетей, молодой человек, полностью обклеен купюрами номиналом 1000 и 2000 тенге, стоит возле парка 28 панфиловцев, со стороны улицы Гоголя. «Возьмите, если вы нуждающийся», ― так написано на его табличке.
«Он по всему СНГ ездил, везде была такая акция, и он сильно удивился, когда был в Чечне, люди сами клеили ему деньги, чтобы нуждающиеся брали, если реально нуждаются. Так что, братья, сестры, давайте покажем свой менталитет с положительной стороны», ― прокомментировал необычную акцию один из жителей мегаполиса.
Фото: соцсети
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