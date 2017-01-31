Екатерина Айдова завоевала бронзовую медаль Универсиады в конькобежном спорте
31 января 2017, 12:47
Айдова проиграла лидеру 0,38 секунды.
Казахстанская конькобежка Екатерина Айдова завоевала бронзовую медаль 28-й Всемирной зимней Универсиады в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Айдова проиграла лидеру 0,38 секунды.
Победу на дистанции 1500 метров праздновала российская конькобежка Александра Качуркина. Спортсменка показала результат 2 минуты 6,2 секунды.
Второе место заняла японка Нана Такахаси (отставание 0,15 секунды)
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Конькобежный спорт. Женщины. 1500 метров
1. Александра Качуркина (Россия) — 2:06.20
2. Нана Такахаши (Япония) — +0.15
3. Екатерина Айдова (Казахстан) — +0.38
13. Татьяна Климчук (Казахстан) — +4.10
22. Мария Сизова (Казахстан) — +7.53
DSQ. Надежда Сидельник (Казахстан).
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