В Малайзии мать ударом ноги спасла дочь от захлопывающихся дверей лифта
31 января 2017, 12:49
Инцидент сняла камера наблюдения, установленная в жилом доме.
В Малайзии мать пнула ногой трехлетнюю дочь, чтобы спасти ее от захлопывающихся дверей лифта, сообщает британская Daily Mail, передает РИА Новости.
Инцидент сняла камера наблюдения, установленная в жилом доме. На записи видно, как ребенок подходит к открывающемуся лифту и собирается войти внутрь. В этот момент двери начинают закрываться. Мать, понимая, что не успевает увести девочку, бьет ее ногой и сбивает с ног.
"В лифте нет сенсоров, есть только кнопка внутри, чтобы открыть двери. Девочке очень повезло. Еще немного, и она бы застряла между дверьми. Мама была очень быстра, она смогла сохранить спокойствие и спасти дочь", — цитирует издание местного охранника.
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