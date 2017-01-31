В Малайзии мать ударом ноги спасла дочь от захлопывающихся дверей лифта

В Малайзии мать пнула ногой трехлетнюю дочь, чтобы спасти ее от захлопывающихся дверей лифта, сообщает британская Daily Mail, передает сообщает британская Daily Mail, передает РИА Новости





Инцидент сняла камера наблюдения, установленная в жилом доме. На записи видно, как ребенок подходит к открывающемуся лифту и собирается войти внутрь. В этот момент двери начинают закрываться. Мать, понимая, что не успевает увести девочку, бьет ее ногой и сбивает с ног.





"В лифте нет сенсоров, есть только кнопка внутри, чтобы открыть двери. Девочке очень повезло. Еще немного, и она бы застряла между дверьми. Мама была очень быстра, она смогла сохранить спокойствие и спасти дочь", — цитирует издание местного охранника.







