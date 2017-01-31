Есть золото! Казахстанские биатлонистки выиграли «золото» и «серебро» Универсиады-2017
31 января 2017, 12:37
Спортсменки победили в индивидуальной гонке на 15 километров.
Казахстанская биатлонистка Алина Райкова победила в индивидуальной гонке на 15 километров на 28-й Всемирной зимней Универсиаде в Алматы, сообщает Zakon.kz.
Алина Райкова
Серебряным призером домашней Универсиады стала Галина Вишневская.
Галина Вишневская Фото: IBU/Ross Burton
Тройку замкнула украинка Надежда Белкина.
Напомним, сегодня на биатлонный стадион опустился густой туман, и спортсменки, бежали практически в экстремальных условиях
Организаторы соревнований, посовещавшись, решили не отменять старт.
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