Йеменские боевики взорвали саудовский военный корабль и сняли атаку на видео
31 января 2017, 13:01
Два члена экипажа были убиты и трое ранены во время взрыва и последующей схватки.
Боевики-хуситы атаковали саудовский военный корабль у западного побережья Йемена в понедельник, 30 января, передает NEWSru.com.
"Саудовский корабль осуществлял патрулирование к западу от порта Ходейда, когда подвергся нападению со стороны террористов на трех лодках. Нападавшими являлись ополченцы-хуситы", - цитирует Reuters сообщение саудовского военного командования в Йемене, опубликованное агентством SPA.
Одна из лодок врезалась в кормовую часть корабля. Во время взрыва и пожара погибли два члена экипажа. Трое ранены в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Экипажу удалось справиться с огнем и восстановить контроль. Видеозапись атаки позднее была опубликована в YouTube. Люди, ведущие запись с борта одной из лодок, после взрыва начинают кричать: "Аллах акбар! Смерть Америке! Смерть Израилю!"
По данным Defence Watch, речь идет о фрегате, который был построен во Франции в начале 1980-х годов для королевских ВМС Саудовской Аравии. Судно оснащено восемью противокорабельными ракетами, зенитной установкой, четырьмя торпедными аппаратами, а также несет на палубе вертолет Dauphin.
Поддерживаемые Ираном хуситы, которые в настоящее время контролируют столицу Йемена, взяли на себя ответственность за нападение. Как отмечается, это третья атака на корабли у побережья Йемена за последние шесть месяцев.
"Саудовский военный корабль принимал участие в агрессии против западных прибрежных городов и йеменских рыбаков", - заявили представители группировки в комментарии агентству Saba, поддерживающему хуситов.
Также в понедельник в южной части Саудовской Аравии в результате трансграничного обстрела было повреждено здание, которое используется сотрудниками ООН для мониторинга ситуации.
Представители Саудовской Аравии назвали нападение на корабль серьезным событием, которое "окажет влияние на международное судоходство и поток гуманитарной помощи для йеменских граждан".
Саудовская Аравия и союзные ей страны Персидского залива провели тысячи бомбардировок на территории Йемена начиная с марта 2015 года в рамках кампании по восстановлению власти свергнутого хуситами правительства президента Абд-Раббу Мансура Хади.
Две недели назад иранское агентство Fars сообщило, что йеменские военные, поддерживающие хуситское правительство, обратились за военной помощью к Египту и России.
29 января ВВС США нанесли первый с момента инаугурации Дональда Трампа авиаудар по боевикам на территории Йемена. В отчетах Пентагона говорится о ликвидации 30 человек, включая трех главарей связанных с "Аль-Каидой" группировок, также погибли 10 гражданских лиц - семь женщин и три ребенка.
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