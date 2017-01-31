Йеменские боевики взорвали саудовский военный корабль и сняли атаку на видео

Два члена экипажа были убиты и трое ранены во время взрыва и последующей схватки.

Боевики-хуситы атаковали саудовский военный корабль у западного побережья Йемена в понедельник, 30 января, передает передает NEWSru.com





"Саудовский корабль осуществлял патрулирование к западу от порта Ходейда, когда подвергся нападению со стороны террористов на трех лодках. Нападавшими являлись ополченцы-хуситы", - цитирует Reuters сообщение саудовского военного командования в Йемене, опубликованное агентством SPA.





Одна из лодок врезалась в кормовую часть корабля. Во время взрыва и пожара погибли два члена экипажа. Трое ранены в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Экипажу удалось справиться с огнем и восстановить контроль. Видеозапись атаки позднее была опубликована в YouTube. Люди, ведущие запись с борта одной из лодок, после взрыва начинают кричать: "Аллах акбар! Смерть Америке! Смерть Израилю!"



