Аким Алматы встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ОАЭ

Послу ОАЭ был представлен потенциал индустриальной зоны в Алатауском районе и СЭЗ «Парк инновационных технологий».

Аким Алматы Бауыржан Байбек встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан Мухаммедом Ахмед Султан Иса Альжабером , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима.





Стороны обсудили вопросы усиления сотрудничества в инвестиционной и туристической сферах, а также укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.





Аким мегаполиса отметил, что товарооборот между городом Алматы и ОАЭ за январь-ноябрь 2016 года составил 33 млн. долларов США, в южной столице зарегистрировано 22 совместных предприятия и 60 предприятий с участием капитала ОАЭ.





В ходе встречи Чрезвычайному и Полномочному Послу ОАЭ был представлен потенциал индустриальной зоны в Алатауском районе и СЭЗ «Парк инновационных технологий».





В свою очередь Посол выразил готовность способствовать участию компаний из ОАЭ в различных инфраструктурных проектах, реализуемых в Алматы.





«Мы видим, что в Алматы ведется работа по постоянному улучшению бизнес-климата, привлечению инвесторов. Алматы стал региональным финансовым центром, в этом его схожесть с эмиратом Дубай. Проводимая в эти дни Всемирная Универсиада также способствует туристической привлекательности Алматы, в том числе для моих соотечественников», - подчеркнул Мухаммед Ахмед Султан Иса Альжабер.







