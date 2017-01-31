В Алматы из-за горевшего светофора парализовало движение на перекрестке
31 января 2017, 13:07
В районе ЧП образовались пробки.
В Алматы на пересечении улиц Сейфуллина - Макатева горел светофор, передает корреспондент Zakon.kz.
Инцидент произошел в первой половине дня.
Как сообщили в справочной "СМЭУ", из-за возгорания светофор был отключен в 12.00 часов. Вышел из строя только он один. Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы.
Корреспондент портала с места происшествия сообщил, что возможной причиной ЧП может быть короткое замыкание. К слову, в районе были отключены и другие светофоры. В итоге во всех направлениях на перекрестке Сейфуллина - Макатаева образовалась сильная пробка. Движение было практически остановлено. Ситуация разрешилась после прибытия сотрудников дорпола.
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