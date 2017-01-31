В Усть-Каменогорске произошла крупная авария на водопроводе
31 января 2017, 13:07
Организован подвоз питьевой воды.
Из-за порыва трубы в левобережной части города без холодной воды остались около 6700 абонентов. В отключенные от водоснабжения районы организован подвоз питьевой воды, передает YK-news.kz.
Сегодня утром во многих домах левобережной части города исчезла холодная вода. В ГКП «Өскемен Водоканал» сообщили, что произошла авария.
«В связи с порывом водопровода диаметром 400 миллиметров по пр. Есенберлина произведено отключение холодного водоснабжения у 6724 абонентов: 3853 — в поселке Меновное, 1267 — в поселке Ахмирово, 1421 — в 23-м жилом районе, 182 — в 22-м жилом районе», — предоставила информацию пресс-секретарь ГКП «Өскемен Водоканал» Гульжанат Отеева.
Во все перечисленные районы организован подвоз питьевой воды.
«В поселок Меновное, к школе, расположенной по улице Новая, 15, направлен водовоз с госномером 714; В поселок Ахмирово, к Детской деревне направлен автомобиль с госномером 613; в 22-м и 23-м жилых районах курсирует машина под номером 576», — сообщили в ГКП «Өскемен Водоканал».
Фото: kievvlast.com.ua
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