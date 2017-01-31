На что нужно обращать внимание при покупке мебельной продукции

В целях информирования населения и предупреждения действий, вводящих его в заблуждение, гл. специалист ДКТРМ по г.Алматы Кенжегулова А.Р. представляет следующую полезную информацию.

Мебель -это то, на что мы опираемся в прямом и переносном смысле. От надежности кроватей, шкафов, офисной мебели зависит наше здоровье и порой наша жизнь.

На сегодняшний день на таможенной территории Таможенного союза действует Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). Технический регламент разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к мебельной продукции, обеспечения свободного перемещения мебельной продукции, выпускаемой в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Настоящий технический регламент устанавливает требования к мебельной продукции и процессам ее использования (эксплуатации) в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды и жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.

Технический регламент распространяется на выпускаемую в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза мебельную продукцию- изделия, наборы, гарнитуры мебели бытовой и для общественных помещений, в том числе, изготовленную по индивидуальным заказам.

Мебельная продукция выпускается в обращение при условии, что она прошла необходимые процедуры оценки (подтверждения) ее соответствия требованиям настоящего технического регламента.

Мебельная продукция выпускаемая в обращение на территории Таможенного союза, должна соответствовать таким показателям безопасности как:

- механическая безопасность-обеспечивается необходимым уровнем устойчивости, статической и ударной прочности, жесткости, деформируемости;

- химическая и санитарно-гигиеническая безопасность - обеспечивается отсутствием выделения в окружающую среду летучих химических веществ из изделий мебели в количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на организм человека с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ;

- пожарная безопасность;

-электрическая безопасность (в случае применения встраиваемых в мебель электроосветильных приборов) обеспечивается соответствием этих приборов требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, эксплуатации и уходу, а также (при необходимости) с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем;

Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.

Прежде чем купить понравившуюся мебель, изучите маркировку.

В соответствии с требованиями техрегламента каждое изделие мебели, реализуемое должно иметь маркировку на русском языке и на государственном языке.

Маркировка должна быть выполнена печатным способом на бумажном ярлыке (этикетке) или на ярлыке из ткани, прочно прикрепленных к изделию мебели, поставляемому в собранном виде.

Изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, могут не иметь маркировки с обозначением изделия и даты изготовления. В этом случае обозначение изделия проставляется изготовителем или продавцом во время продажи изделия мебели или во время его сборки у пользователя. Дата выпуска должна быть указана на упаковке (упаковках). Маркировка на мебель в разобранном виде наносится на упаковку.

Допускается наносить маркировку несмываемой краской, штемпелеванием, выжиганием, продавливанием, а также проставлять отдельные реквизиты ярлыка специальным штампом.

Маркировка должна быть четкой и содержать наименование изделия мебели по эксплуатационному и функциональному назначению, товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии), наименование страны изготовителя, наименование и местонахождение изготовителя, наименование, юридический и фактический адрес изготовителя, импортера, дату изготовления, гарантийный срок, срок службы, установленный изготовителем, единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Для мебели, поставляемой в разобранном виде, маркировочный ярлык должен вкладываться в упаковку вместе с инструкцией по сборке.

В маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений дополнительно должны быть указаны: в числителе- их ростовой номер, в знаменателе- средний рост детей.

В соответствии с техрегламентом перед выпуском в обращение на рынке мебельная продукция должны пройти подтверждение соответствия требованиям безопасности указанного технического регламента Таможенного союза.

Подтверждение соответствия мебели осуществляется в форме декларации и сертификации.

Желаем вам правильного выбора, и пусть мебель служит долго и дарит вам только положительные эмоции.