Вице-министр высказался о содержании в тюрьмах террористов наравне с осужденными

Содержание в местах лишения свободы экстремистов и террористов в корне изменило социальную среду в исправительных учреждениях. С таким заявлением сегодня выступил вице-министр по делам религий Берик Арын, сообщает МИА «Казинформ».

«Комплексная профработа с лицами, подвергшимися влиянию радикальной идеологии, в том числе, осужденными за участие в экстремистской и террористической деятельности должна осуществляться под эгидой региональных антитеррористических комиссий. В отношении предметного взаимодействия министерства с правоохранительными органами, считаем целесообразным обратить особое внимание на содержание в местах лишения свободы экстремистов и террористов. Данное явление в корне изменило социальную среду в исправительных учреждениях», - заявил Арын в ходе заседания в Генпрокуратуре.

По словам вице-министра, «убежденным экстремистам и террористам присуще отрицать систему традиционных ценностей. Они жестко утверждают свою идеологическую систему взглядов и не приемлют инакомыслия».

«Попав в тюрьму, они не считают осуждение наказанием со стороны государства и общества. К внешним тяготам и лишениям относятся как испытаниям своей веры. В то же время, человеку, не имеющему устойчивых взглядов, психологически очень трудно адаптироваться к изоляции, вследствие чего он становится прямой мишенью для радикалов», - привел пример Берик Арын.

«В этом контексте хотелось бы отметить работу республиканского реабилитационного центра «Акниет», который проводит профилактическую работу с лицами, придерживающимися радикальных религиозных взглядов в исправительных учреждениях», - добавил он.

В настоящее время в рамках взаимодействия с генеральной прокуратурой центром «Акниет» разработано методическое пособие «100 вопросов и ответов по религии» для применения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Также министерством религии разработано методическое пособие «Профилактика переубеждения и реабилитация лиц, пострадавших от радикальной идеологии» - адресная работа, которая была направлена во все регионы для использования в профилактической работе.

В регионах страны непосредственно разъяснительную и реабилитационную работу с осужденным контингентом также осуществляют теологи центров изучения проблем религии, действующих при региональных управлениях по делам религий, а также несколько местных реабилитационных центров.