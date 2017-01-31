В КНБ обеспокоены ростом радикальных сайтов на казахском языке

Как заявил сегодня заместитель начальника Штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин, ранее такой тенденции в Интернете не наблюдалось.

«Общеизвестно, что основным источником радикализации является Интернет. Количество экстремистских материалов в сети растет с геометрической прогрессией. Только в течение прошлого года в Интернете обнаружено и нейтрализовано почти 700 тысяч фактов распространения идей терроризма и экстремизма. Этот показатель в 4,5 раза превышает аналогичный показатель 2015 года и в 33 раза больше, чем в 2014 году. Отдельно материалы стали готовится на казахском языке, что говорит об их целевой направленности. Еще год назад подобного проявления было в разы меньше», - заявил Швейкин в ходе заседания в Генпрокуратуре.



