Назначен и.о. председателя правления АО «Казпочта»

Исполняющим обязанности председателя правления АО «Казпочта» назначена Егембердиева Сауле Дюсембаевна, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение акционерного общества.

Сообщается, что решением совета директоров АО «Казпочта» от 25 января 2017 года, досрочно были прекращены полномочия председателя правления Мусина Багдата Батырбековича на основании поданного им заявления с 24 января 2017 года.

«Назначить исполняющим обязанности председателя правления АО «Казпочта» Егембердиеву Сауле Дюсембаевну с 25 января 2017 года. Определить срок полномочий исполняющего обязанности председателя правления АО «Казпочта» Егембердиевой Сауле Дюсембаевны - до назначения советом директоров председателя правления АО «Казпочта», - говорится в сообщении.

Егембердиева Сауле Дюсембаевна

Дата рождения: 31.03.1962

Место рождения: КазССР

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Новосибирский электротехнический институт связи

Специальность «Экономика и организация связи»

Трудовой стаж:

· Экономист службы почтовой связи Семипалатинского областного производственно- технического управления связи Государственной почты (1984-1985);

· Инженер - технолог, экономист Всесоюзного научно- исследовательского института охраны труда (1988-1995);

· Главный бухгалтер, главный экономист Издательского центра «Казбайланыс - марка» Республиканского государственного предприятия почтовой связи (1995-1996);

· Главный специалист, заместитель начальника, начальник финансово-экономического отдела Республиканского государственного предприятия почтовой связи; начальник планово- бюджетного управления, заместитель директора Департамента экономического анализа и планирования (1996-2000);

· Начальник планово- экономического отдела Республиканской службы специальной связи (2000-2003);

· Директор Департамента почтовых технологий АО «Казпочта» (2003-2008);

· Директор Алматинского филиала «Алматинский почтамт» АО «Казпочта» (2008-2011);

· Директор Департамента почтовых технологий АО «Казпочта» (2011-2014);

· Руководитель блока разработки бизнес-решений Центра компетенции АО «Казпочта» (2014-2015);

· Заместитель Председателя Правления АО «Казпочта» (с 19.05.2015)