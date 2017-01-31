Алматы в 2016 году занял 4 место по качеству отправления правосудия - А.Ештай

В Алматинском городском суде подвели итоги отправления правосудия судами города за 2016 года, сообщает Zakon.kz.

«По качеству отправления правосудия суды Алматы находятся на 4 месте среди 17 регионов, по гражданским делам - на 10 месте, по административным разделяем 5 и 12 места вместе с другими регионами», - сообщил председатель Алматинского горсуда Акжан Ештай.

По его словам, всего в прошлом году судами города было рассмотрено более 180 тысяч гражданских, уголовных и административных дел. По сравнению с 2015 годом количество рассмотренных дел увеличилось почти на 30 тысяч.

«Увеличение произошло за счет гражданских дел по взысканию недоимки и обязательных платежей с юридических и физических лиц и задолженности за коммунальные услуги, - пояснил А.Ештай.

При этом он отметил, что качество работы судов города в 2016 году намного улучшилось - по гражданским делам на 0,9 процентов, по уголовным делам - на 0,5%, по административным делам на 0,2%.

В свою очередь председатель апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Бахыт Малик-Теги сообщил, что отмечается небольшое снижение числа уголовных и административных дел.

«По числу поступивших административных дел отмечается уменьшение на 2,4%, на республиканском уровне отмечается уменьшение на 12%», - сказал он, отметив, что такое снижение произошло за счет увеличившегося (в 3 раза) рассмотрения дел в упрощенном производстве.

«Следует отметить, что в новом ГПК участие прокурора в гражданском судопроизводстве сокращено, по этой причине на 2,6% снизилось число дел, рассмотренных с участием прокурора», - сказал он.

Вместе с тем он выразил сожаление, что количество дел, оставленных без рассмотрения, увеличилось на 244 дела. «Что порождает волокиту рассмотрения дел и обоснованных жалоб. При этом стоит отметить, что количество оставленных без рассмотрения дел увеличилось в связи с увеличением числа оконченных дел на 35 786 дел», - подчеркнул Б.Малик-Теги.

По его словам, судьями города были допущены нарушения сроков рассмотрения дел по 5 делам приказного производства в то время, как в 2015 году было всего 2 таких дела.

«Если бы были допущения нарушения по сложным делам, еще бы можно было понять, а здесь по приказному производству. Всего по республике допущено 6 таких нарушений и из них 5 по Алматы. То есть получается, наши судьи неправильно понимают норму процессуальных законов», -посетовал он.

Отдельно председатель коллегии остановился на данных по отмене и изменению решений судей. Так, в прошлом году было отменено 412 решений судов, изменено 616 решений. По сравнению с прошлым годом качество отправления правосудия в этой части улучшилось на 0,7%.

«Наибольшее количество отмененных и измененных решений были допущены Наурызбайским судом (3,5%), СМЭС - 2,8%, Туркскибским райсудом 1,9%, Наименьшее количество отмененных решений в Медеуском райсуде 0,7%, райсудом №2 Алмалинского района - 0,8% и Алатауским райсудом 1,2%», - перечислил он.

При этом Б.Малик-Теги заметил, что большое количество отмен допускают и судьи апелляционной судебной коллегии. В частности, 5 судей имеют по 6 отмен и 2 изменения. Председатель коллегии также подчеркнул, что из года в год отмены судебных решений происходят у одних и тех же судей, у некоторых по 12 отмен и 20 изменений, что в несколько раз превышает общереспубликанские показатели.

Между тем никаких мер к этим судьям не применяется. Как пояснил А.Ештай, «судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности только при грубом нарушении процессуального или материального права».

«Каждая отмена судебных актов обсуждается в районных судах, выясняются причины. Если это связано с оценкой доказательств, то судья не подлежит какой-либо ответственности. Согласно конституционного закона и нормативного постановления Верховного суда, судья не может быть привлечен к судебной ответственности только за отмену и изменение судебных актов», - пояснил председатель Алматинского горсуда.

По его словам, за прошедший год были привлечены к дисциплинарной ответственности трое судей райсудов за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел

«Городской суд принимает все меры, чтобы обеспечить единообразное применение законности, для единообразия судебной практики. Я думаю, что принимаемые меры дали свои результаты и качество отправления правосудия по всем делам улучшилось. Мы продолжим эту работу. Мы обобщаем эту практику, обсуждаем на пленарных заседаниях городского суда, на семинарских занятиях, направляем в районные суды, чтобы они ориентировались, как применять законы», - заключил А.Ештай.

В то же время он отметил, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество оправдательных приговоров. В 2016 году было вынесено 57 оправдательных приговоров против 55 за 2015 год. Осуждено 3033 человек против 3133 в 2015 году, это на 100 человек меньше.

Всего в прошлом году решением судов были лишены свободы 994 человека, в то время как в 2015 году - 1085.

Лариса Черненко, Алматы.