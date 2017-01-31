Жуткое ДТП произошло на Кульджинке в Алматинской области
31 января 2017, 13:54
Подробности аварии выясняются.
На Кульджинском тракте в Алматинской области произошла авария, в результате которой машину разорвало на две части, передает Zakon.kz.
По сообщению очевидца, ДТП произошло перед пос.Акши. На видеозаписи, выложенной в группе kris_p_almaty в instagram, видно, что в аварии участвовал рейсовый пассажирский автобус и легковой автомобиль Mitsubishi Galant, который разорвало пополам.
О пострадавших и жертвах ничего не сообщается.
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