Порошенко прервал визит в Германию из-за гуманитарной катастрофы в Авдеевке

Президент Украины Петр Порошенко прервал свой рабочий визит в Германию из-за обстрелов в Авдеевке, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.





"Президент прервал визит в Германию из-за обстрелов Авдеевки со стороны российских боевиков, что привело к чрезвычайной ситуации, которая граничит с гуманитарной катастрофой", - сообщил Цеголко агентству "Интерфакс"





Как сообщил агентству вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, - из-за обстрелов противника "город остался без энергоснабжения, электроэнергии и тепла". По его словам, глава государства поручил правительству развернуть штабы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и пункты обогрева для населения, обеспечить поставки из альтернативных источников энергии в социальные объекты - школы и детсады. "Президент поручил МВД и Нацгвардии обеспечить контроль за общественным порядком и безопасностью, а также меры по недопущению размораживания систем теплопоставок в жилых массивах и многоквартирных домах", - сказал Зубко.





Украинская сторона сообщает, что пророссийские вооруженные формирования ведут интенсивные артиллерийские обстрелы в районе Авдеевки с воскресенья, 29 января. В воскресенье в зоне вооруженного конфликта погибли пять и получили ранения и травмы 14 украинских военнослужащих, причем большая часть потерь пришлась на бои в Авдеевке. 30 января в зоне конфликта (по состоянию на 18:00) погибли трое украинских военнослужащих, 17 получили ранения и еще трое - травмы.





Авдеевка, в которой живут 25 тысяч человек, осталась без воды, электричества и теплоснабжения в условиях 20-градусных морозов. Кроме того, Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) оказался обесточен и начинает "горячую" консервацию оборудования.





В самопровозглашенной Донецкой народной республике ранее сообщили о боях в районе Авдеевской промзоны (на севере от Донецка) и о массированном обстреле окраин города. Представитель ДНР также заявил о потерях среди украинских военных.



