«Золотой» призер Универсиады Алина Райкова: Главное было победить себя

Обладательница первого для Казахстана «золота» Универсиады Алина Райкова прокомментировала свою победу, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«В связи со многими неудачами в этом году, то с болезнями, то еще с чем-то, много чего не выполнялось. Сегодня моя задача была не победить кого-то, а победить саму себя. У меня на этой сегодняшней гонке это удалось - именно побороться с собой, правильно пройти трассу, качественно отстрелять, было очень тяжело, терялось самообладание, но все-таки разум взял верх над эмоциями, и мне удалось справиться», - сказала Алина Райкова на пресс-конференции.





По словам спортсменки, ее проблемы - это неуверенность в себе. «Задача была победить саму себя, и я ее выполнила. Я победила сегодня саму себя, доказала себе», - отметила она, добавив, что нет ничего невозможного, нужно ставить цели, мечтать и стремиться к ним. Она отметила, что данная трасса признана одной из самых сложных в мире, и спортсменам пришлось испытать все «прелести» погоды. «Был снег, ветер менялся по ходу трассы в разные стороны, то слева направо, то справа налево, нужно было быть предельно внимательным, а в конце гонки вообще опустился туман.





В общем, гонка далась очень тяжело, так как здесь еще высокогорье , что тоже сказывается на физическом состоянии», - отметила обладательница золота Универсиады. Еще одна отечественная спортсменка Галина Вишневская, завоевавшая «серебро», отметила, что, стартовав под первым номером, допустила досадное падение. В целом она отметила, что погода дала о себе знать.





Напомним, казахстанская биатлонистка Алина Райкова победила в индивидуальной гонке на 15 километров, тем самым принеся Казахстану первое «золото» Универсиады. «Серебро» также оказалось в копилке казахстанской сборной, его завоевала Галина Вишневская. В тройке сильнейших также оказалась украинка Надя Белкина.



