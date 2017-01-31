Иран готовит ответ на указ Трампа о защите США от терроризма

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает на 90 дней въезд в Соединенные Штаты беженцев из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Иран примет надлежащие меры для защиты интересов своих граждан за рубежом на фоне миграционного указа президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Mehr, передает передает РИА Новости





На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.





"Иран подготовит решения в качестве соответствующего ответа на действия США", — заявил представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми.





Так для решения вопросов, связанных с проживающими за рубежом гражданами Ирана, в иранском МИД был сформирован специальный комитет. "Одним из шагов было формирование внутри министерства комитета, включающего в себя ряд организаций и само министерство иностранных дел", — заявил Гасеми. Он отметил, что комитет уже начал свою работу, и выразил надежду, что ему удастся найти соответствующие решения в изменившихся условиях.





Гасеми добавил, что в воскресенье и понедельник комитет подготовил необходимые инструкции для того, чтобы направить их послам Ирана по всему миру. "Эти инструкции касаются уважения чести и достоинства иранцев, проживающих за рубежом, и особенно тех, кто, вероятно, столкнется с трудностями в США", — сказал представитель МИД ИРИ.





Миграционный указ Трампа вызвал неоднозначную реакцию как в США так и в мировом сообществе. Члены сената США от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".



