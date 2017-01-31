35 тыс долларов изъяли из офисов незаконного онлайн-казино в Астане

Как отмечают в Департаменте госдоходов по городу Астана, одним из приоритетных направлений деятельности Службы экономических расследований является противодействие «теневой» экономике, в т.ч. незаконному предпринимательству. Наиболее распространенным видом незаконного предпринимательства является незаконная организация игорного бизнеса , передает , передает Zakon.kz





Правонарушения в данной сфере по своей природе, носят латентный характер и их раскрытие по горячим следам крайне затруднительно, а зачастую и невозможно.





"Службой экономических расследований Департамента государственных доходов по Астане на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению и пресечению фактов организации незаконного игорного бизнеса. Одним из ярких примеров борьбы с правонарушениями в данной сфере деятельности является документирование преступной деятельности организованной преступной группы (далее – ОПГ) Лабунец А.А. и других", - сообщили в пресс-службе ДГД столицы.





Незаконная деятельность ОПГ была пресечена в 2015 году. Преступники под видом предоставления интернет услуг незаконно организовали онлайн – казино. Деятельность членов ОПГ была законспирирована, роли четко распределены.





В результате проведенных мероприятий было ликвидировано 10 незаконных точек, в ходе обысков в игорных заведениях изъято 148 процессоров и моноблоков, а также денежные средства на общую сумму 35 тысяч долларов США и 500 тысяч тенге.





В 2015 году уголовное дело по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 262 УК РК (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и ст. 307 УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса) было передано в суд.





В феврале 2016 года судом Сарыаркинского района № 2 города Астана подсудимые были признаны виновными и оштрафованы на сумму от 3000 до 5000 МРП с конфискацией имущества, добытого незаконным путем.





Прокуратура Астаны внесла протест на приговор, поскольку суд первой инстанции исключил квалифицирующий признак «организованная преступная группа» (ОПГ).





В январе 2017 года по результатам рассмотрения внесенного протеста, приговором Судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны вся преступная группа - 5 человек осуждены по всем предъявленным статьям обвинения к лишению свободы от 5 до 7 лет с конфискацией имущества, в т.ч. и за организацию и участие в ОПГ, организатор ОПГ Лабунец А.А. приговорен к 7 годам лишения свободы.





Виновные лица взяты под стражу в зале суда.