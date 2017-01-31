Казахстанский лыжник остановился в шаге от медали Универсиады-2017

Казахстанец Виталий Пухкало пересек финишную черту четвертым, с отставанием +1:04.1.

Золотую медаль в гонке преследования на Всемирных студенческих играх в Алматы завоевал российский лыжник Дмитрий Ростовцев. Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 12,5 секунды, сообщает Спортсмен преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 12,5 секунды, сообщает Zakon.kz





Второе место занял его соотечественник Валерий Гонтарь, финишировавший с отставанием в 14,7 секунды. Тройку замкнул представитель Армении Сергей Микаелян (+52,0).





Казахстанец Виталий Пухкало пересек финишную черту четвертым, с отставанием +1:04.1.





Все казахстанские лыжники вошли в ТОП-10. Ринат Мухин завершил гонку седьмым, следом за ним финишировал Сергей Малышев, десятку замкнул Олжас Климин.





Фото almaty2017.com



