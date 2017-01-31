Итальянский горнолыжник: Ваша еда похожа на нашу, только меньше овощей и больше мяса

В Казахстане Тентори в первый раз и признается, что поражён увиденным.

Победитель Универсиады-2017 в супергиганте среди мужчин 25-летний итальянский горнолыжник Микеланджело Тентори отметил гостеприимство казахстанцев и поделился мнением об организации соревнований , сообщает , сообщает Zakon.kz





- Меня и всю нашу команду в Алматы приняли очень дружелюбно, здесь я чувствую себя как важный гость, - рассказывает он. - Все нас встречают, улыбаются, помогают нам во всем.





- Вчера вам удалось стать победителем в супергиганте, что можете сказать о трассе и соперниках?

- Трасса была подготовлена хорошо, мне очень понравился ваш склон. Он удобный, можно развить быструю скорость спуска. Все соперники были достойными. Рад, что победил гонку, соревнуясь с лучшими.





- Как вам организация Универсиады в Алматы?

- Мне все нравится. В первую очередь хочется отметить отношения к спортсменам. Также у вас хорошие спортивные сооружения, удобная атлетическая деревня. Мне очень понравилась церемония открытия. Посмотрев церемонию, я проникся к вашему духу кочевого народа и познакомился с ее богатой культурой. К сожалению, после выступления вашего президента мы ушли, так как в шесть утра у нас автобус до «Шымбулака».





- Удалось ли вам посмотреть красоты казахстанского мегаполиса?

- К сожалению, у нас времени не так много. Но когда удается его найти, то мы с командой знакомимся с Алматы. Хочу отметить ваши величественные горы и современные здания. Видно, что у города имеется давняя история.





- Итальянская кухня славится во всем мире, понравилась ли вам наша еда?

- Казахская кухня, как и культура была для меня загадкой. Не знал чего ожидать, но мне все понравилось. Ваша еда похожа на нашу, только меньше овощей и больше мяса.





Фото almaty2017.com