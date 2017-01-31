По делу о вспышке сибирской язвы в Павлодарской области стартует судебный процесс

Сегодня в районном суде Иртышского района Павлодарской области стартует главное судебное разбирательство по делу о вспышке сибирской язвы в селе Узынсу , передает корреспондент , передает корреспондент pavlodarnews.kz





Напомним, в июле прошлого года три жителя Иртышского района были госпитализированы в областную инфекционную больницу с признаками заболевания. Они участвовали в забое и разделке скота. 51-летний сельчанин, несмотря на усилия медиков, скончался 17 июля. 31-летняя жительница села и 40-летний мужчина полностью излечились.

Было также установлено, что мясо больной скотины сдали в кафе "Майра" села Иртышск, где проходил поминальный обед. Медики выявили около 100 так называемых контактных лиц, которые находились под наблюдением, часть из них разместили в больнице райцентра. В селе Узынсу объявляли карантин , который был снят в конце июля после необходимых мероприятий.





На скамье подсудимых – хозяин больного животного и сельский ветеринар. Полиция проводила досудебное расследование по статье 327 УК РК – нарушение ветеринарных правил, распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия.





По версии следствия, заведующий ветпунктом Узынсунского сельского округа Виктор Тимлер недобросовестно отнесся к своим обязанностям, не привив часть из 150 коров, принадлежащих сельчанам. Среди непривитых оказалась трехлетняя телка, которая, как выяснилось позже, заболела сибирской язвой.





Житель села Абасов Р.С., не выяснив причины необычного поведения животного и не уведомив об этом ветеринара В.Тимлера, предполагая, что корова больна и может погибнуть через непродолжительное время, решил зарезать больную корову для последующей реализации продукции.





Если вина мужчин будет доказана в суде, им может грозить наказание от штрафа в 3 тысячи МРП до ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на этот срок.



