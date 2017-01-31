В Индии мужчина отрезал себе голову в обряде жертвоприношения

30-летний житель индийского штат Бихар Санджай Нутт перерезал себе горло на жертвенном алтаре в храме на востоке страны. Он принес себя в жертву богине Чиннамасте, которая, по преданиям, была обезглавлена ятаганом,

Инцидент произошел 31 января утром в храме богини в Раджраппе. Сообщается, что Санджай Нутт пришел в храм Чиннамасты, расположенный в 70 километрах от столицы Джаркханда, города Ранчи, около полуночи.





В этом храме и на этом алтаре, где мужчина себя обезглавил, почитатели богини из Джаркханда, соседних Бихара и Западной Бенгалии часто приносят ей в жертву козлов и овец. Как рассказал представитель храма, после молитвы мужчина вытащил нож и покончил жизнь самоубийством.





Чиннамаста особо почитается именно на востоке Индии. Она считается одной из десяти форм Великой Богини (группа богинь известна как Дашамахавидья) и изображается стоящей с саблей в одной руке и собственной отрезанной головой в другой, сообщает РИА Новости





В зависимости от интерпретации, Чиннамаста почитается как богиня смерти и разрушения, или же, напротив, жизни и созидания, а иногда — и того, и другого одновременно.