В Индии мужчина отрезал себе голову в обряде жертвоприношения
31 января 2017, 14:39
Как сообщает Hindustan Times, он принес себя в жертву богине Чиннамасте.
30-летний житель индийского штат Бихар Санджай Нутт перерезал себе горло на жертвенном алтаре в храме на востоке страны. Он принес себя в жертву богине Чиннамасте, которая, по преданиям, была обезглавлена ятаганом, передает Вести.ru.
Инцидент произошел 31 января утром в храме богини в Раджраппе. Сообщается, что Санджай Нутт пришел в храм Чиннамасты, расположенный в 70 километрах от столицы Джаркханда, города Ранчи, около полуночи.
В этом храме и на этом алтаре, где мужчина себя обезглавил, почитатели богини из Джаркханда, соседних Бихара и Западной Бенгалии часто приносят ей в жертву козлов и овец. Как рассказал представитель храма, после молитвы мужчина вытащил нож и покончил жизнь самоубийством.
Чиннамаста особо почитается именно на востоке Индии. Она считается одной из десяти форм Великой Богини (группа богинь известна как Дашамахавидья) и изображается стоящей с саблей в одной руке и собственной отрезанной головой в другой, сообщает РИА Новости.
В зависимости от интерпретации, Чиннамаста почитается как богиня смерти и разрушения, или же, напротив, жизни и созидания, а иногда — и того, и другого одновременно.
Фото с сайта pikabu.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841872-f7806f6e24fa60f6ada8d4d5dc42a8f0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...