Куда жаловаться на недолив бензина на заправках
31 января 2017, 14:52
В бак вмещается 50 литров. На АЗС в него «впихнули» 55. Что делать?
Наверняка многие водители задают себе вопрос: сколько из залитых 40 л по счётчику реально зашло в бак? Тема недолива уходит корнями в давние времена, но даже сегодня, когда современные АЗС автоматизированы и оборудованы техникой по последней моде, а выход из пистолета демонстрируется вплоть до миллилитра, сомнения остаются, пишет портал Колёса.
Несколько случаев на АЗС, получивших широкую огласку, заставили вновь обратить внимание на недолив топлива. Причём забавные выходили ситуации, когда в бак бензина заходило больше, чем указано в заводских характеристиках автомобиля. Другой резонансный случай: водитель демонстрировал отматывающий топливо счётчик на колонке, а из пистолета не выходило ни капли. Да, заправщики в итоге объяснили, что оборудование было неисправно, и всё такое. Но факт — бензина-то недолили. А на днях и проверяющие органы выкатили список АЗС в Алматы, где были выявлены недостачи.
Как быть, если вы заподозрили недолив?
«Жаловаться!» — говорят сотрудники комитета технического регулирования и метрологии МИР РК. Жители Алматы могут сообщить о выявленных фактах недолива по следующим телефонам или адресу:
телефон доверия +7 (727) 303-91-43, факс +7 (727) 303-91-18
e-mail: ktrm_almaty@mail.ru
адрес: Алматы, пр. Алтынсарина, 83.
Что нужно для обращения с жалобой?
В первую очередь чек, выданный вам после заправки. Запишите адрес АЗС и её название. После в заявлении нужно указать свои данные (анонимные не принимаются) и в произвольной форме изложить обстоятельства, заставившие вас усомниться в честности заправщиков.
Жаловаться на нечестных заправщиков можно в департаменты других регионов:
г. Астана +7 (7172) 27-07-40
Акмолинская область +7 (7162) 25-78-12
Актюбинская область +7 (7132) 55-05-36
Алматинская область +7 (7282) 24-55-28
Атырауская область +7 (7122) 45-86-44
ВКО +7 (7232) 26-73-58
Жамбылская область +7 (7262) 45-42-07
ЗКО +7 (7112) 50-65-08
Карагандинская область +7 (7212) 30-32-20
Костанайская область +7 (7142) 54-75-50
Кызылординская область +7 (7242) 23-87-21
Мангистауская область +7 (7292) 42-02-88
Павлодарская область +7 (7182) 65-41-64
СКО +7 (7152) 52-14-51
ЮКО +7 (7252) 21-27-45
Сотрудники КТРМ напоминают: всегда сохраняйте чек после заправки! В дальнейшем, в случае возникновения спорных ситуаций, это поможет вам доказать свою правоту.
Фото: kcdn.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841874-ed69852ccefd994c3a2b7cf1eef6eb58
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...