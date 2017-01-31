В 2016 году в России предотвратили более 40 терактов

За два года количество террористических преступлений сократилось в два раза, отметили в НАК.

В 2016 году в РФ предотвращено более 40 преступлений террористической направленности, сообщил на брифинге первый заместитель руководителя аппарата Национальный антитеррористический комитет (НАК) Игорь Кулягин, передает передает ТАСС





Он также отметил снижение террористической активности в РФ.





По его словам, в 2016 году антитеррористическая деятельность осуществлялась в условиях повышенного уровня террористических угроз, исходящих от международных террористических группировок и бандглаварей, действующих в России.





Согласно данным НАК, в 2016 году было уничтожено более 140 боевиков и 24 главарей бандформирований. За указанный период заблокированы счета более 2 тыс. лиц, причастных к терроризму, пресечена деятельность 34 вербовщиков, выявлено 86 россиян, пытавшихся вступить в террористические организации.





Кулягин также указал, что за два года количество террористических преступлений сократилось в два раза.

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