Депутаты-нуротановцы усиленно будут работать по новому Посланию Президента
31 января 2017, 14:55
Обозначенные главой государства приоритеты будут реализованы депутатами в своей деятельности.
Депутаты-нуротановцы поделились своими откликами на Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Как отметили парламентарии, глобальная реальность диктует свои императивы и требует принятия решений, адекватных времени, сообщает СЦК.
В обсуждении Послания приняли участие заместитель Председателя Мажилиса Парламента – Руководитель фракции партии «Нур Отан» Гульмира Исимбаева, Председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова и Председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов.
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» - и есть такой императив в преддверии начала новой эры – эры четвертой индустриальной революции, подчеркивают депутаты.
Один из приоритетов, названных Президентом в своем Послании – макроэкономическая стабильность.
В этой связи главой государства ключевой задачей названа задача восстановления стимулирующей роли денежно-кредитной политики и восстановления основной роли банков, как «кровеносной системы» экономики.
Изменяется роль Национального банка по контролю и регулированию банков. Естественно, это создает необходимость усиления роли и ответственности за заключения аудиторских компаний, обеспечения транспарентности компаний, прозрачности акционеров.
Рост значения аудиторских компаний лежит и в основе дальнейшего обеспечения развития фондового рынка. Президентом дано поручение разместить на фондовом рынке акции компаний квазигосударственного сектора. Полученные от легализации средства должны работать на экономику, в том числе через участие в приватизации.
Поставлены задачи – упростить бюджетные процедуры, обеспечить транспарентность использования бюджетных средств. Мы должны видеть конечный результат от использования выделяемых средств.
И, конечно, очень важное значение уделено налоговой политике, которая должна быть нацелена на стимулирование экономики, на стимулирование выхода бизнеса из «тени», задаче по оптимизации действующих налоговых льгот, улучшению налогового администрирования.
Кроме того, ставится задача выстроить систему мониторинга и контроля за квазигосударственным сектором, ее внешними и внутренними займами.
При нынешней системе сложно анализировать эффективность государственных расходов.
Например, сегодня поддержка предпринимательства в виде кредитования или субсидирования осуществляется через Министерство национальной экономики («ДКБ 2020»), Министерство здравоохранения и социального развития («Дорожная карта занятости 2020»), Министерство сельского хозяйства и АО «Казагро»(«Агробизнес 2020»), Министерство по инвестициям и развитию (ГПФИИР, «Производительность 2020»), АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму» и АО «Банк развития Казахстана» («Нұрлы жол») и исполнительные органы.
Также, обучение предпринимателей проводят и Министерство национальной экономики (АОО «Назарбаев Университет»), и Министерство по инвестициям и развитию (АО «KAZNEX INVEST»), Министерство здравоохранения и социального развития (10,1 млрд.тенге), а также НПП «Атамекен». При этом нет подтвержденных данных о том, сколько обученных начали работать и открыли свое дело, какую пользу получили предприниматели и простые люди. Известно, что иногда проводится анкетирование участников обучения.
Поручение Правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан», создать при Правительстве Совет по экспортной политике и разработать единую экспортную стратегию – это своевременные шаги, которые должны оправдать себя в полной мере, не позволят распылять бюджетные средства, будут содействовать прозрачности деятельности экспортеров.
В настоящее время в работе по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в стране задействованы несколько структур: инвестиционные советники при Посольствах, торговые представительства и представительства национальных компаний за рубежом, АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST».
Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды это преодолимая задача и логически закономерно поставленная цель, так как в стране уже несколько лет назад дан старт поддержке бизнеса через различные механизмы, такие как субсидирование субъектов предпринимательства, льготное кредитование и др..
"В своем Послании Президент страны поручает Правительству обеспечить качественную трансформацию холдинга «Самрук-Казына», а также провести полную ревизию и оптимизацию как управленческих, так и производственных бизнес-процессов. Это даст реальное повышение национального благосостояния Республики Казахстан посредством эффективного управления активами, увеличение стоимости компаний холдингов, повышение эффективности управления портфелем, внедрение новых принципов управления, соответствующих принципам Организаций экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - отметили депутаты.
По их мнению также, актуальна задача - улучшение качества человеческого капитала посредством качественных изменений в системе образования.
Глава государства актуализирует необходимость активного внедрения в учебный процесс IT-знаний, финансовой грамотности, принципа триязычия, обеспечения доступности населения к получению качественного образования.
В рыночной экономике постоянно растет спрос на обновление и расширение знаний, востребованность кадров, восприимчивых к инновациям, обладающих нестандартным мышлением. Поэтому учебные программы на всех уровнях образования должны быть нацелены не просто на усвоение материала, но на развитие способностей критического мышления, побуждение к творческому поиску, к самостоятельной продуктивной деятельности.
В контексте уже реализуемых инициатив следует особо отметить предложенный Главой государства проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».
С приоритетом развития человеческого капитала логично увязывается и еще одна комплексная задача, выделенная Президентом – модернизация рынка труда.
Как подчеркнули депутаты, обозначенные главой государства приоритеты будут реализованы ими в своей деятельности по законодательному обеспечению стратегического курса Лидера Нации.
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