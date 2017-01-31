Депутаты-нуротановцы усиленно будут работать по новому Посланию Президента

Обозначенные главой государства приоритеты будут реализованы депутатами в своей деятельности.

Депутаты-нуротановцы поделились своими откликами на Послание Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева народу Казахстана. Как отметили парламентарии, глобальная реальность диктует свои императивы и требует принятия решений, адекватных времени , сообщает СЦК.





В обсуждении Послания приняли участие заместитель Председателя Мажилиса Парламента – Руководитель фракции партии «Нур Отан» Гульмира Исимбаева, Председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова и Председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов.





«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» - и есть такой императив в преддверии начала новой эры – эры четвертой индустриальной революции, подчеркивают депутаты.





Один из приоритетов, названных Президентом в своем Послании – макроэкономическая стабильность.





В этой связи главой государства ключевой задачей названа задача восстановления стимулирующей роли денежно-кредитной политики и восстановления основной роли банков, как «кровеносной системы» экономики.





Изменяется роль Национального банка по контролю и регулированию банков. Естественно, это создает необходимость усиления роли и ответственности за заключения аудиторских компаний, обеспечения транспарентности компаний, прозрачности акционеров.





Рост значения аудиторских компаний лежит и в основе дальнейшего обеспечения развития фондового рынка. Президентом дано поручение разместить на фондовом рынке акции компаний квазигосударственного сектора. Полученные от легализации средства должны работать на экономику, в том числе через участие в приватизации.





Поставлены задачи – упростить бюджетные процедуры, обеспечить транспарентность использования бюджетных средств. Мы должны видеть конечный результат от использования выделяемых средств.





И, конечно, очень важное значение уделено налоговой политике , которая должна быть нацелена на стимулирование экономики, на стимулирование выхода бизнеса из «тени», задаче по оптимизации действующих налоговых льгот, улучшению налогового администрирования.





Кроме того, ставится задача выстроить систему мониторинга и контроля за квазигосударственным сектором, ее внешними и внутренними займами.





При нынешней системе сложно анализировать эффективность государственных расходов.





Например, сегодня поддержка предпринимательства в виде кредитования или субсидирования осуществляется через Министерство национальной экономики («ДКБ 2020»), Министерство здравоохранения и социального развития («Дорожная карта занятости 2020»), Министерство сельского хозяйства и АО «Казагро»(«Агробизнес 2020»), Министерство по инвестициям и развитию (ГПФИИР, «Производительность 2020»), АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму» и АО «Банк развития Казахстана» («Нұрлы жол») и исполнительные органы.





Также, обучение предпринимателей проводят и Министерство национальной экономики (АОО «Назарбаев Университет»), и Министерство по инвестициям и развитию (АО «KAZNEX INVEST»), Министерство здравоохранения и социального развития (10,1 млрд.тенге), а также НПП «Атамекен». При этом нет подтвержденных данных о том, сколько обученных начали работать и открыли свое дело, какую пользу получили предприниматели и простые люди. Известно, что иногда проводится анкетирование участников обучения.





Поручение Правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан», создать при Правительстве Совет по экспортной политике и разработать единую экспортную стратегию – это своевременные шаги, которые должны оправдать себя в полной мере, не позволят распылять бюджетные средства, будут содействовать прозрачности деятельности экспортеров.





В настоящее время в работе по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в стране задействованы несколько структур: инвестиционные советники при Посольствах, торговые представительства и представительства национальных компаний за рубежом, АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST».





Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды это преодолимая задача и логически закономерно поставленная цель, так как в стране уже несколько лет назад дан старт поддержке бизнеса через различные механизмы, такие как субсидирование субъектов предпринимательства, льготное кредитование и др..





"В своем Послании Президент страны поручает Правительству обеспечить качественную трансформацию холдинга «Самрук-Казына», а также провести полную ревизию и оптимизацию как управленческих, так и производственных бизнес-процессов. Это даст реальное повышение национального благосостояния Республики Казахстан посредством эффективного управления активами, увеличение стоимости компаний холдингов, повышение эффективности управления портфелем, внедрение новых принципов управления, соответствующих принципам Организаций экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", - отметили депутаты.





По их мнению также, актуальна задача - улучшение качества человеческого капитала посредством качественных изменений в системе образования.





Глава государства актуализирует необходимость активного внедрения в учебный процесс IT-знаний, финансовой грамотности, принципа триязычия, обеспечения доступности населения к получению качественного образования.





В рыночной экономике постоянно растет спрос на обновление и расширение знаний, востребованность кадров, восприимчивых к инновациям, обладающих нестандартным мышлением. Поэтому учебные программы на всех уровнях образования должны быть нацелены не просто на усвоение материала, но на развитие способностей критического мышления, побуждение к творческому поиску, к самостоятельной продуктивной деятельности.





В контексте уже реализуемых инициатив следует особо отметить предложенный Главой государства проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».





С приоритетом развития человеческого капитала логично увязывается и еще одна комплексная задача, выделенная Президентом – модернизация рынка труда.





Как подчеркнули депутаты, обозначенные главой государства приоритеты будут реализованы ими в своей деятельности по законодательному обеспечению стратегического курса Лидера Нации.