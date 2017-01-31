10 шагов по развитию предпринимательства

9 сентября 2016 года Главой государства одним из главных приоритетов работы Правительства обозначено стимулирование массового предпринимательства и обеспечение занятости.

Кроме того, даны поручения по развитию агропромышленного комплекса, в частности сельхозкооперации, а также диверсификации экспортного потенциала.

В этой связи, для реализации поставленных Главой государства задач НПП «Атамекен» предлагает 10 шагов по развитию предпринимательства.

1. РАСШИРЕНИЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ

В настоящее время микрокредиты бизнесу предоставляются в рамках Дорожной карты бизнеса 2020 (до 10 млн. тенге под 6% годовых), Дорожной карты занятости 2020 (до 3 млн. тенге под 5% годовых), инструментов НУХ «КазАгро» (кредитование через МКО до 3 млн. тенге под 9,5 / 12% годовых).

Несмотря на выгодные финансовые условия, предприниматели по данным программам сталкиваются с проблемами залогового обеспечения, большого количества требуемых документов и отсутствия спровождения проекта.

К примеру, для получения микрокредита по Дорожной карте бизнеса 2020 предпринимателю необходимо предоставить 13 документов.

В целом на 01 июля 2016 года в Казахстане активными являются 342 МКО, при этом около половины рынка микрокредитов занимает ТОО «Микрофинансовая организация «KMF (КМФ)» (первоначально фондировалось USAID, на сегодня выкуплена казахстанскими учредителями). За 2015 год МКО выдано 567 тыс. микрокредитов на сумму всего 120 млрд. тенге.

Вместе с тем, охват сельской местности микрокредитными услугами остается низким. В сельской местности активно работают только 75 МКО. В Атырауской области МКО на селе не работают, в Актюбинской области активны только 2 МКО, в Мангистауской области - 1 МКО.

Для большинства начинающих предпринимателей микрокредиты являются недоступными в связи с высокими процентными ставками (в среднем 40% годовых).

В связи с этим, с начала текущего года НПП «Атамекен» за счет привлечения частных инвестиций и средств местных бюджетов приступила к микрокредитованию в 5 пилотных областях: Алматинская, Актюбинская, Кызылординская, Костанайская и Мангистауская области.

Ключевым преимуществом реализуемых НПП «Атамекен» подходов микрокредитования стали гибкость по залогам, предоставление поручительства, сопровождение бизнес-проектов от обучения предпринимателей до их реализации, возможности кооперации и прямого сбыта.

Микрокредиты выдаются в сумме до 15 млн. тенге под 6% годовых сроком до 5 лет без отраслевых ограничений. При этом для получения микрокредита предпринимателю необходимо предоставить всего 5-6 документов.

Широкий охват услугами микрокредитования обеспечивает развитая инфраструктура НПП «Атамекен», в том числе на районном уровне. На сегодняшний день функционирует 23 ЦОП на областном уровне и 188 ЦПП на районном уровне- в 152 районных центрах, 9 малых городах и 27 моногородах РК.

В ЦОП и ЦПП предпринимателя обучают, помогают с бизнес-планом и оформлением необходимых документов для получения кредита в МКО, впоследствии предпринимателю оказывают бесплатные бухгалтерские и юридические услуги.

В настоящее время в 5 пилотных областях в МКО поступило 365 заявок на сумму 1 942 млн. тенге, 185 проектам на сумму 825 млн. тенге уже представлено финансирование.

Таким образом, для дальнейшего расширения микрокредитования в рамках Дорожной карты бизнеса 2020, Дорожной карты занятости 2020, инструментов НУХ «КазАгро» предлагается:

- применить опыт микрокредитования НПП «Атамекен» в части суммы, процентных ставок, предоставления гибкости по залогам, упрощения требований к документам;

- передать НПП «Атамекен» функции единого оператора сервисной части микрокредитования по всем госпрограммам Дорожной карты бизнеса 2020, Дорожной карты занятости 2020 в виде госзадания (3 млрд. тенге ежегодно на усиление районных ЦПП): обучение, составление бизнес-плана, сопровождение проекта, сервисные услуги (бухгалтерские, юридические и др.). Вопрос передачи функций сервисной поддержки в рамках инструментов НУХ «КазАгро» предлагается обсудить с представителями НУХ «КазАгро» в рамках специальной рабочей группы.

- с учетом наработанного опыта НПП «Атамекен» через свою систему микрокредитования готова освоить в 2017 году 10 млрд. тенге из общего объема сумм, направляемых по поручению Главы государства.

2. МАССОВОЕ ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОСНОВАМ БИЗНЕСА

На сегодняшний день обучение населения основам бизнеса осуществляется в рамках Дорожной карты бизнеса 2020 по проектам «Бизнес-Советник» и «Бизнес-Рост».

При этом обучение по проекту «Бизнес-Советник» осуществляется в течение 2 дней, по проекту «Бизнес-Рост» - в течение 2-5 дней в зависимости от темы обучения.

В таком формате обучение основам бизнеса неподготовленной аудитории, в особенности сельского населения, неэффективно и формально.

В рамках реализации действенных мер для обеспечения занятости населения, снижения социальной напряженности, а также развития предпринимательства в регионах, НПП «Атамекен» при поддержке Правительства РК завершила два пилотных проекта - «Bastau Бизнес» и «Bastau Кәсіп» в Мунайлинском районе Мангистауской области.

Проект «Bastau Бизнес» нацелен на развитие предпринимательства на селе и повышение уровня занятости сельского населения через всестороннюю поддержку бизнес-инициатив и обучение населения основам предпринимательства.

Продолжительность обучения по проекту «Bastau Бизнес» составляет 1 месяц, что превышает продолжительность других программ обучения бизнесу от 6 до 10 раз.

Также при разработке проекта были учтены недостатки госпрограмм обучения бизнесу: «сжатость», отсутствие индивидуального подхода, отсутствие системы отбора участников, возможность обучения на дому, отсутствие постоянного сопровождение проекта, выездные консультации и т.д.

Проект «Bastau Бизнес» реализуется в 5 этапов: 1) информирование и ознакомление населения с проектом 2) проведение тестирования и отбором участников; 3) практическое обучение; 4) всесторонняя проработка бизнес-проектов, разработка бизнес-плана; 5) сопровождение проекта в течение первых 12 месяцев, включая предоставление микрокредитования.

Особенность проекта «Bastau Кәсіп» заключается в ориентированности на потребности рынка труда, что реализовано через «уберизацию» услуг обучения и занятости: мобильное приложение на базе сервиса Naimi.kz, единый call-центр, обучение и поиск заказов в режиме онлайн.

НПП «Атамекен» реализуется проект онлайн-обучения «Атамекен Бизнес Академия», а также создается методологический центр для обучения бизнес-тренеров.

Учитывая эффективность проекта «Bastau Бизнес», превышающей по продолжительности краткосрочные государственные программы обучения в 6-10 раз, гибкость и адаптированность проекта под запросы обучающихся, а также присутствие элемента сопровождения бизнес-проектов, предлагается обеспечить его масштабирование по всем регионам Республики Казахстан и включить в инструмент нефинансовой поддержки предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

В целях полноценной реализации и масштабирования проекта «Bastau Кәсіп» со стационарным и мобильным форматами обучения во всех регионах Республики Казахстан предлагается интегрировать данный компонент в государственную программу «Дорожная карта занятости 2020», а также рассмотреть возможность использования ресурсов соответствующих центральных государственных органов (МОН РК, МЗиСР РК) для более эффективной реализации данного проекта.

В этой связи предлагается провести соответствующую работу по адаптации и включению данных компонентов по развитию предпринимательства в Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и «Дорожная карта занятости 2020».

Все программы обучения НПП «Атамекен» будут увязаны с системой микрокредитования.

Создать возможность для начала бизнеса по итогам обучения могут специальные мини-индустриальные зоны, в рамках которых будут размещаться предприятия МСП одного профиля деятельности (к примеру, все швейные производства). Общее название этой программы - «Город Мастеров».

На МИЗ площадью 1-2 га будут размещены от 20 до 60 компаний. Масштабы МИЗ будут варьироваться в достаточно широких пределах в зависимости от потребности предпринимателей конкретных населенных пунктов, а также доступности земельных участков в непосредственной близости от инженерных коммуникаций (для снижения стоимости их подведения).

Для создания МИЗ возможно использовать пустующие промышленные здания и помещения через механизмы ГЧП.

Опыт Польши и Турции показывает, что такие бизнес-инкубаторы с необходимой базовой инфраструктурой стали серьезной формой поддержки для малых производственных предприятий и начинающим производителям, помогают им выжить и вырасти в стартовый период, когда они больше всего уязвимы с финансовой точки зрения.

Предлагается направить средства в рамках госпрограмм (Дорожная карта бизнеса 2020, Дорожная карта занятости 2020) на создание во всех регионах малых индустриальных зон формате готовых быстровозводимых зданий и сооружений промышленной направленности с подведенными инженерными коммуникациями, где на условиях аренды будут размещаться малые производственные предприятия.

3. РАЗВИТИЕ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

Одной из сдерживающих проблем развития АПК является преимущественно мелкотоварный характер производства.

Для решения проблемы мелкотоварности в октябре 2015 года был принят Закон РК «О сельскохозяйственных кооперативах». Реализуется совместный План НПП и МСХ по созданию и реализации 10 пилотных кооперативов.

Также НПП реализуется программа «200 сельхозкооперативов с НПП «Атамекен». На сегодняшний день уже сопровождается более 283 сельскохозяйственных кооперативов, которые объединяют около 7 тыс. крестьянских/фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств населения.

Вместе с тем, сельхозтоваропроизводители, укрупняясь в форме сельхозкооперативов, сталкиваются с проблемой отсутствия доступа к дешевым длинным деньгам.

Для решения проблем доступа к финансам сельхозкооперативов предлагается:

- определить приоритет микрокредитования личных подсобных хозяйств населения, объединенных в кооперативы.

- внедрить новый продукт льготного кредитования через институты АО «НУХ «КазАгро».

Анализ цепочки добавленной стоимости продукции, показывает, что идет удорожание продукции до 20-40% в связи с отсутствием системы прямого сбыта.

В этой связи, предлагается трехэтапный подход развития торговли между сетями и сельхозкооперативами:

1) объединение фермеров в кооперативы, с углублением специализации производства и прямой торговлей с сетями.

2) реализация концепции пилотного Оптово-Распределительного Центра (ОРЦ) для организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения.

3) формирование в Казахстане эффективной сети ОРЦ для распределения потоков продукции между регионами и экспортом на внешние рынки сбыта, с интеграцией в аналогичные сети соседних государств.

С учетом мер по реализации предыдущих шагов, система поддержки сельхозкооперации будет выстроена следующим образом:

- организационная и разъяснительная работа на местах;

- обучение населения основам бизнеса, разработка бизнес-плана и последующее сопровождение;

- финансирование через микрокредитование, либо льготное финансирование через НУХ «КазАгро»;

- организация сбыта / переработки сельхозпродукции.

4. ПОДДЕРЖКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО БИЗНЕСА ЗА СЧЕТ ДОЛГОСРОЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ В ОБМЕН НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ

В сложившихся экономических условиях важно стимулирование спроса на продукцию отечественного производства.

Ключевую роль в данном процессе играют товары повседневного, а также постоянного спроса в рамках государственных закупок, закупках квазигоссектора и недропользователей.

Ежегодный объем потребления товаров повседневного спроса (одежда, обувь, продукты питания, мебель) составляет порядка 1,9 трлн. тенге. При этом общая доля потребления товаров повседневного спроса за счет отечественного производства не превышает в среднем 30%.

Общий объем гос. закупок, закупок квазигоссектора и недропользователей составляет порядка 9,7 трлн. тенге с долей отечественного на уровне 57%.

В связи с этим, необходимо принятие мер по повышению конкурентоспособности отечественных производителей путем повышения доли местного содержания за счет заключения долгосрочных договоров и предоставления государственной поддержки в обмен на локализацию производства.

В этой связи, целесообразно на Правительственном уровне создание комиссии по увеличению доли местного содержанию за счет заключения долгосрочных договоров и принятия комплексных мер государственной поддержки для предприятий обрабатывающего сектора промышленности.

Одним из механизмов стимулирования спроса на отечественную продукцию является централизация системы государственных закупок.

К примеру, в США существует Офис государственного заказа США (Контрактный офис), который все закупки осуществляет в форме долгосрочных государственных контрактов.

Правительство в США разделяет с производителями риски и выгоды технологических проектов участвуя в перспективных разработках с начальной их стадии до испытания опытных образцов продукции. Кроме того, государственный контракт на товары и услуги принимается американскими коммерческими банками в качестве залогового документа для предоставления кредита.

В связи с чем, предлагается создать на базе АО «Национальное агентство по развитию местного содержания NADLоC» централизованного офиса государственного заказа по опыту США под доверительным управлением НПП «Атамекен».

В свою очередь, отбор предпринимателей для получения комплексных мер господдержки и заключения долгосрочного контракта (закупки гос. и квазигоссектора) должен проводиться на основе понятных и четких требований: наличие индустриального сертификата и стратегии дальнейшей локализации производства, внедрения самых передовых технологий и новаций для дальнейшего выхода на экспорт в страны ЕАЭС, Китай Иран в течение 2-5 лет.

Кроме этого, одним из требований к предпринимателям будет обязательное прохождение обучения в едином центре компетенции, которые предлагается создать путем объединения всех действующих программ обучения для менеджеров высшего и среднего звена («Старшие сеньоры», программы АО «КИРИ», АО «НАТР» и др.), включая практический передовой опыт на базе признанных международных компаний.

Таким образом, поддержка предпринимателей за счет внутреннего спроса будет увязана с программой по развитию экспорта.

5. ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ МСП - КЛЮЧЕВОЙ ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ

Замедление экономического развития страны в последние несколько лет стимулирует нас на поиск новых драйверов роста. Если на протяжении десятилетий экономика страны зависела от крупных компаний, то сегодня мы должны изменить свою парадигму в сторону малого и среднего предпринимательства. В особенности, уделить внимание экспортоориентированным предприятиям, потому что в лице наших крупнейших соседей мы имеем еще нереализованный экспортный потенциал на огромных рынках Китая, России и Ирана.

Сектор малого и предпринимательства также имеет свои внутренние проблемы. К примеру, в развитых странах вклад МСП в экспорт в десятки раз превышает казахстанские показатели и колеблется от 25 до 50%. Это объясняется тем, что значительная часть предпринимателей страны заняты в секторе торговли, а в других передовых странах наоборот, они являются производителями. К примеру, в Польше 93% предприятий МСП занимаются экспортной деятельностью.

Сегодня в Казахстане существуют все общепризнанные меры государственной поддержки экспорта, которые «размыты» между различными государственными учреждениями. Это приводит к несогласованности мер, к накладыванию одинаковых функций между организациями по поддержке экспорта. От всего этого недопонимания между органами страдает наш предприниматель.

Поэтому, учитывая, что поддержка экспортеров является разносторонним механизмом и требует использования различных инструментов, необходимо взаимоувязать все меры в единый органичный и последовательный процесс. Для этого необходимо выработать общую Стратегию продвижения экспорта, начиная от того какие компании имеют потенциал для экспорта до организации различных выставок и площадок в других странах.

Конечной целью является найти эти предприятия и продвигать на экспортные рынки. Если их недостаточно, то взрастить дополнительно, оказывая им всяческую поддержку, вплоть до предоставления прерогативы при получении государственных заказов на долгосрочной основе (с контрактами на 3 года) в период становления.

В этой связи, предлагается разработать новую Стратегию продвижения экспорта с консолидацией на экспортоориентированность МСП всех мер поддержки экспорта с операторством в едином окне.

С учетом сформировавшейся региональной инфраструктуры вплоть до районных центров и наличием оцифрованной базы средних и крупных предприятий, налаженными связями с системой торгово-промышленных палат зарубежных стран, единым оператором в сфере экспорта могла бы управлять НПП «Атамекен».

6. РЕГИОНАЛЬНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ

Региональная карта развития предпринимательства - это электронный портал, представляющий собой бизнес-навигатор, где сосредоточена актуальная информация для предпринимателей, потенциальных предпринимателей, инвесторов и иных пользователей, имеющих заинтересованность в предпринимательской деятельности.

Бизнес-навигатор включает в себя информацию по мерам государственной поддержки и развития предпринимательства; аналитический обзор по всем регионам страны (экономическая специализация и основные показатели социально-экономического развития).

Также на портале размещен Единый реестр предпринимателей страны с актуальными контактами и иной необходимой информацией о бизнес-субъектах.

В этой связи, Региональная карта может стать реальной основой для принятия индустриальных и инвестиционных решений.

В настоящее время в Карте сформировано 105 перспективных инвестиционных проектов. Представители более 103 стран уже посещают портал.

В тоже время, предприниматели на сегодняшний день испытывают проблему по доведению бизнес-идей до уровня инвестиционных проектов в форме ТЭО с целью дальнейшего привлечения инвесторов. Заявляемые предпринимателями инвестпроекты обычно не соответствуют требованиям инвесторов.

В связи с этим, предлагается:

- обязать РКС учитывать данные Региональной карты развития предпринимательства при принятии решений о включении проектов в Карту индустриализации;

- включить в Единую программу «Дорожная Карта Бизнеса 2020» меру государственной поддержки возмещения затрат предпринимателей по разработке ТЭО. При этом утвердить требования к компаниям по оказанию услуг разработки ТЭО;

- создать на базе Региональной карты подсистему по принципу «бизнес-конструктора», как инструмент поиска оптимальной территориальной рыночной ниши на основе ключевых данных о рынке.

7. СОЗДАНИЕ СЕРВИСА «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ БИЗНЕСА»

За последние годы государство инициировало и создало инфраструктуру мер поддержки бизнеса, необходимые программы и институты. Сегодня настал момент, когда необходимо консолидировать эти меры поддержки, сделать их удобными и эффективными, предоставляя меры поддержки предпринимателей из «единого окна» по аналогии «Правительство для граждан».

Проект «Правительство для бизнеса» позволит создать эффект синергии от консолидации мер поддержки в «едином окне», увеличит охват и доступность мер поддержки для предпринимателей, а также повысит прозрачность процедур получения мер поддержки.

Операторство, с учетом имеющейся инфраструктуры до районного уровня и опыта работы по сервисному обслуживанию предпринимателей, предлагается закрепить за НПП «Атамекен», при координации со стороны Правительства.

Правительство для бизнеса - это одно окно, в котором предпринимателя консультируют, оказывают услугу и сервис в едином стандарте и формате, объединяя все меры, оказываемые институтами развития для бизнеса, начиная от субсидирования, грантования, сертификации, факторинга, торговых площадок, СЭЗы, НИОКР и т.д.

8. ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

В целом по республике контрольные и надзорные функции осуществляет 61 ведомство (45 ведомств центральных госорганов и 16 местных исполнительных органов в регионах).

Анализ государственных функций показал, что указанные ведомства обладают 512 контрольными функциями в различных сферах, что говорит о тотальности государственного контроля, при этом в отношении предпринимателей на сегодня действует более 18 000 требований (наибольшее количество требований в сфере промышленной безопасности - более 10 тысяч) в проверочных листах. Вместе с этим, за пределами проверочных остались более 8 000 требований санитарных норм и правил, которые также подлежат контролю со стороны государства.

Основной задачей государственного контроля должно выступать обеспечение безопасности продукции (работ, услуг). В свою очередь, вопросы качества должны регулироваться самим рынком, так как основная цель рынка - деловая репутация, привлечение потребителя и стратегическая ориентация на потребителя, что жизненно необходимо каждой организации и каждому предприятию, функционирующему в условиях конкурентного рынка.

Однако в настоящее время в стране вопросы качества (стандарты, строительные нормы и правила, гигиенические нормативы, типовые правила) проверяются государственными органами и зачастую создают условия для коррупции.

В этой связи, предлагается:

1) провести работу по сокращению требований, предъявляемых к субъектам бизнеса при проведении проверок.

2) провести разграничение государственного контроля на контроль за безопасностью товаров (работ, услуг) и контроль за качеством товаров (работ, услуг);

3) передать контрольные функции по вопросам качества предоставляемых товаров, работ и услуг в конкурентную среду (саморегулируемые организации (СРО), при этом информация СРО по итогам мониторинга субъектов предпринимательства на предмет соответствия требованиям качества товаров (работ, услуг) будет учитываться в СУР, тем самым снижая количество проверок на предмет соответствия требованиям безопасности в отношении добросовестных предпринимателей;

4) поэтапное замещение государственного контроля обязательным страхованием ответственности предпринимателей перед потребителями;

5) сократить количество исключений из общего порядка проведения проверок в Предпринимательском кодексе.

С целом, необходимо провести ревизию контрольно-надзорных функций государственных органов.

9. ДАЛЬНЕЙШАЯ ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1) В новом Уголовном кодексе существенных смягчений по экономическим преступлениям, в целом, не наблюдается. Наказания за некоторые из них вполне сопоставимы с наказанием за убийство, к примеру, за выписку фиктивного счета-фактуры, уклонение от уплаты налогов, лжепредпринимательство предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Учитывая проводимую политику последовательного отхода от карательных мер к профилактике, к уголовным правонарушениям в экономической сфере следует применять экономические меры ответственности.

В ходе уголовного процесса по делам лжепредпринимательства не соблюдаются требования законодательства в части объективности и полноты исследования. Сам состав «лжепредпринимательства» дублирует другие составы преступлений (по сути это один из способов уклонения от уплаты налогов, банковских кредитов, мошенничества).

Сложилась порочная практика отмены регистрации юридических лиц (лжепредприятий). Все их сделки с контрагентами признаются недействительными. Как следствие, последним доначисляются дополнительные суммы налогов и штрафов.

Уголовное преследование также используется как инструмент для «внеплановых» проверок и все еще остается средством оказания давления на бизнес. Если для обычной проверки госорган должен доказать его обоснованность в органах прокуратуры, то для начала уголовного преследования таких преград нет.

2) Несмотря на недавнее принятие нового Кодекса «Об административных правонарушениях», в нем остается ряд вопросов, требующих решения.

На сегодняшний день в целом Кодекс содержит 608 составов правонарушений, из которых более 400 составов применяются в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Из этих 400 составов затрагивающих предпринимателей, всего 14 статей предусматривают взыскание в виде «предупреждения», т.е. на безальтернативной основе.

Таким образом, в Кодексе необходимо шире использовать институт предупреждения по составам, которые не представляют большой общественной опасности.

Для этих целей предлагается:

1) совместно с Генеральной Прокуратурой с подключением бизнес-сообщества провести работу по исключению излишней репрессивности Уголовного кодекса с отходом от карательных мер к профилактике.

2) провести работу по расширению института предупреждения в рамках Административного кодекса, исключить зависимость штрафов от размера бизнеса, а также установить верхние пределы штрафов для всех категорий бизнеса.

10. РЕВИЗИЯ ВСЕХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ И ДОЧЕРНИХ СТРУКТУР ГОСОРГАНОВ И МИО НА ПРЕДМЕТ НАРУШЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ПРИНЦИПОВ

На расширенном заседании Правительства 09 сентября 2016 года Глава государства отметил необходимость проведения повторной инвентаризации подведомственных организаций министерств и ведомств с целью передачи их в конкурентную среду или на местный уровень.

В настоящее время роль квазигосударственного сектора в экономике остается чрезмерно высокой. Доля активов контролируемых государством организаций достигает 60% ВВП.

Отсутствует информация о точном количестве госкомпаний, поскольку Реестр государственного имущества КГИП МФ РК (www.gosreestr.kz) включает дочерние и зависимые организации госкомпаний до 5-го уровня аффилированности, хотя отдельные государственные компании имеют организационную структуру до 9-го уровня.

Для преодоления сложившейся ситуации в рамках исполнения поручения Главы государства по снижению доли участия государства в экономике до 15% от ВВП по опыту стран ОЭСР предлагается параллельно с исполнением Комплексного плана приватизации на 2016-2020 на правительственном уровне создать специальную рабочую группу (Правительственный штаб). Проведение анализа и оценки состояния конкурентной среды, в которых действует организации с государственным участием, внесение предложений по целесообразности их дальнейшего функционирования.

В этой связи предлагается провести с участием бизнес-сообщества полноценный анализ функций подведомственных и дочерних структур госорганов и МИО на предмет нарушения рыночных принципов и стандартов ОЭСР.

На основе проведенного анализа приватизировать и/или ликвидировать субъекты и организации, не соответствующие вышеуказанным принципам и задачам.

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Считаем, что вышеперечисленные меры полностью соответствуют задачам, обозначенным Главой государства, и, в целом Стратегии по вхождению Казахстана в 30-ку развитых стран и внедрению стандартов ОЭСР. В связи с этим, предлагаем включить данные меры в План Правительства по исполнению поручений Главы государства.

В дальнейшем НПП «Атамекен» готова участвовать в обсуждении и доработке предложений с государственными органами, а также представить подробные механизмы, необходимые расчеты, предложения по изменению НПА и т.д.