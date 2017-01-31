Бизнес знает, куда обращаться, если нарушены его права

С момента создания НПП РК «Атамекен» в Западно-Казахстанской области выстроена четкая структура защиты прав бизнеса

Теперь бизнес знает, куда обращаться, если нарушены его права.

Функции по защите прав субъектов бизнеса, помимо структурных подразделений региональной палаты, реализуются также через аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей на региональном уровне и Совет по защите прав предпринимателей. Постоянно действующий орган, Совет по защите прав предпринимателей, создан при Палате предпринимателей ЗКО 20 января 2014 года. В его состав входят: практикующие юристы, представители бизнес-сообщества, средств массовой информации, а также представители правоохранительных и государственных органов.

С момента создания Советом по защите прав предпринимателей проведено 33 заседания, на которых было рассмотрено более 50 материалов.

Проведение выездных заседаний в сельских районах является одним из новых форматов работы Совета. В прошлом году такие выездные заседания провели в Акжайыкском, Зеленовском, Бурлинском, Таскалинском и Сырымском районах.

Председатель Совета Хайдар Капанов отметил, что наша основная цель - это представление и защита добросовестных и законопослушных предпринимателей. «Не лоббировать свои и чьи-то узко корпоративные интересы, - подчеркнул Хайдар Капанов, - а именно выявлять стержневые проблемные вопросы МСБ, грамотно их ранжировать и выстраивать свою Дорожную карту защиты бизнеса в регионе».

По результатам анализа рассмотренных системных вопросов экспертами правового блока выявлены наиболее уязвимые участки бизнеса, это разрешительные процедуры МИО, земельные и градостроительные вопросы, налоговые споры, вопросы госзакупок и т.д.

В целом же, от субъектов предпринимательства по итогам 2016 года поступило свыше 500 (устных и письменных) обращений, из которых наибольший процент составляют обращения по вопросам: земельные и налоговые споры - 19%, госзакупки, строительство и архитектура - 13%, получение разрешительных документов - 10%, гражданско-правовые отношения между двумя субъектами бизнеса - 6% и другие по 1-2%.

В результате вмешательства Палаты за 3 года работы реально решены проблемы предпринимателей имущественного характера на общую сумму 1 млрд 758 млн 847 тыс.тенге.

К примеру, одним из вопросов последнего заседания Совета стало исполнение судебных актов по взысканию задолженности с государственных органов и организаций с участием государственных органов в пользу субъектов предпринимательства за 2016 год.

Причиной вынесения данного вопроса на обсуждение Совета стали факты длительного неисполнения горкомхозом акимата Бурлинского района 28 исполнительных производств о взыскании в пользу субъектов предпринимательства задолженности в размере почти 50 млн тенге.

Сдвинуть этот вопрос с «мертвой точки» помогло вмешательство бизнес-омбудсмена Республики Казахстан Болата Палымбетова. В результате возвращено свыше 20 млн тенге, и деньги продолжают поступать на счета субъектов предпринимательства.

Кроме того, за допущенные нарушения закона, после вмешательства Палаты, более 10 государственных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.

Эффективность деятельности Совета по защите прав предпринимателей можно объяснить следующими факторами: во-первых, на его обсуждение выносятся системные проблемы, волнующие многих предпринимателей, во - вторых, учитывая создание вертикальной структуры, Совет имеет возможность региональные проблемы выносить на республиканский уровень.

Предварительный и всесторонний анализ выносимых на рассмотрение Совета вопросов дает положительные результаты, повышается не только качество самих материалов, но и предварительно прорабатываются пути и способы защиты нарушенных прав субъектов бизнеса.

По инициативе Совета по защите прав предпринимателей вопросы, связанные с работой Земельной комиссии г.Уральска, и, в целом, с предоставлением земельных участков были рассмотрены на заседании Регионального совета. По итогам был разработан детальный план мероприятий по обеспечению транспарентности процедуры предоставления земельных участков и работы городской Земельной комиссии. Этот План принят акиматом г.Уральска для руководства и использования в работе.

Стратегическим партнером правового блока Палаты в деле защиты прав бизнеса являются органы прокуратуры. В рамках заключенного с прокуратурой области меморандума созданы рабочие группы по направлениям. Также функционирует мобильная группа для оперативного реагирования на факты незаконной проверки объектов предпринимательской деятельности и других нарушений прав предпринимателей, в рамках которой осуществлено 15 выездов по обращениям предпринимателей. Также практикуется проведение совместного анализа применения законодательства на местах.

К примеру, проведен совместный анализ прохождения субъектами бизнеса разрешительных процедур в уполномоченных органах с проведением экспериментальной ситуации, где приняли участие отдельные предприниматели. Анализ показал, что субъекты бизнеса сталкиваются с серьезными проблемами в ходе оформления документов. Итогом стало направление в НПП ряда предложений по внесению изменений в действующее законодательство.

Одной из форм взаимодействия с органами прокуратуры стало совместное рассмотрение обращений субъектов бизнеса.

Примером тому является совместная с Уральской природоохранной прокуратурой проверка обращения ТОО «АзияМеталлИнвест», которому управление природных ресурсов и регулирования природопользования отказало в выдаче лицензии на сбор металлолома по мотиву отсутствия у филиала помещения на праве частной собственности. Необоснованность такого отказа явилось основанием для внесения прокуратурой протеста, который в последующем удовлетворен.

Советом по защите прав предпринимателей совместно с аппаратом Палаты внедрены такие формы работы, как регулярный приём предпринимателей на площадке Палаты представителями государственных органов. Указанной возможностью на сегодняшний день воспользовались 63 предпринимателя, прием предпринимателей совместно с прокуратурой ЗКО, (проведено 8 приемов, с охватом 37 предпринимателей), введение специальной рубрики в СМИ, где разъясняются те или иные требования законодательства и т.д.

Каждое заседание Совета и, в целом, работа по защите прав предпринимателей проводится с активным участием СМИ, и все проводимые мероприятия своевременно освещаются на телевидении, в печатных и электронных изданиях.

Вместе с тем, следует отметить, что не всегда нам удается разрешить поднимаемые проблемы в полном объёме. В частности, сельские предприниматели постоянно поднимают вопрос об увеличении размера беззалогового кредита под развитие бизнеса, предприниматели, занимающиеся реализацией алкогольной продукции, ставят перед нами вопрос о снижении ставки ежегодного лицензионного сбора на право её реализации, грузоперевозчики на сегодняшний день столкнулись с проблемой допустимых параметров автотранспортных средств для передвижения по автомобильным дорогам РК в паводковый период. Тем не менее все вопросы, которые не нашли своего разрешения в текущий момент, находятся под контролем Совета, работа с государственными и уполномоченными органами продолжается.

Необходимо отметить, что в честь 25-летия Независимости РК председатель Совета по защите прав предпринимателей ПП ЗКО Хайдар Капанов был награжден медалью 3-й степени НПП РК «Атамекен».