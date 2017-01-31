Депутат Н.Сабильянов: Послание Президента РК– это продуманный план

Это своевременные шаги, которые должны оправдать себя в полной мере.

Послание Президента РК сегодня – это несомненно глубоко взвешенный логически продуманный план и реальное видение важных приоритетов на предстоящий период в Казахстане. Об этом, комментируя новый документ сказал Депутат Мажилиса Парламента РК, Председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов , передает , передает Zakon.kz





По мнению депутата, поручение Правительству разработать и принять отдельную программу «Цифровой Казахстан», создать при Правительстве Совет по экспортной политике и разработать единую экспортную стратегию – это своевременные шаги, которые должны оправдать себя в полной мере, не позволят распылять бюджетные средства, будут содействовать прозрачности деятельности экспортеров.





"В настоящее время в работе по привлечению инвестиций и продвижению экспорта в стране задействованы несколько структур: инвестиционные советники при Посольствах, торговые представительства и представительства национальных компаний за рубежом, АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST", - сказал Сабильянов.





По второму приоритету – кардинальному улучшению и расширению бизнес-среды, депутат отметил, что согласно Посланию главы государства, одной из стратегических целей является обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего бизнеса в ВВП страны не менее 50%. Это преодолимая задача и логически закономерно поставленная цель, так как в стране уже несколько лет назад дан старт поддержке бизнеса через различные механизмы, такие как субсидирование субъектов предпринимательства, льготное кредитование и др..





"В своем Послании Президент страны поручает Правительству обеспечить качественную трансформацию холдинга «Самрук-Казына», а также провести полную ревизию и оптимизацию как управленческих, так и производственных бизнес-процессов. Это даст реальное повышение национального благосостояния Республики Казахстан посредством эффективного управления активами, увеличение стоимости компаний холдингов, повышение эффективности управления портфелем, внедрение новых принципов управления, соответствующих принципам Организаций экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как отметил глава государства в Послании по третьему приоритету – макроэкономической стабильности, для достижения которой необходимо кардинальное повышение эффективности, «в 2017 году мы полностью обеспечили необходимыми ресурсами государственные программы развития. Нужно проверить эффективность использования средств министерствами и ведомствами».

Это связано с тем, что как показывает практика, при нынешней системе сложно анализировать эффективность государственных расходов.

Например, сегодня поддержка предпринимательства в виде кредитования или субсидирования осуществляется через Министерство национальной экономики («ДКБ 2020»), Министерство здравоохранения и социального развития («Дорожная карта занятости 2020»), Министерство сельского хозяйства и АО «Казагро»(«Агробизнес 2020»), Министерство по инвестициям и развитию (ГПФИИР, «Производительность 2020»), АО «НУХ «Байтерек», АО «ФРП «Даму» и АО «Банк развития Казахстана» («Нұрлы жол») и исполнительные органы.

Также, обучение предпринимателей проводят и Министерство национальной экономики (АОО «Назарбаев Университет»), и Министерство по инвестициям и развитию (АО «KAZNEX INVEST»), Министерство здравоохранения и социального развития (10,1 млрд.тенге), а также НПП «Атамекен». При этом нет подтвержденных данных о том, сколько обученных начали работать и открыли свое дело, какую пользу получили предприниматели и простые люди. Известно, что иногда проводится анкетирование участников обучения", - сказал Сабильянов.