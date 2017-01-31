Как будет осуществляться программа жилищного строительства «Нұрлы жер»
31 января 2017, 15:12
Программа направлена на выработку новых подходов стимулирования жилищного строительства для повышения доступности жилья широким слоям населения.
Постановлением Правительства Казахстана от 31 декабря 2016 года утверждена Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» и внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, строительная отрасль является одной из активно развивающихся отраслей экономики республики и оказывает значительное воздействие на социально-экономическое развитие страны и регионов. Доля строительной отрасли во внутреннем валовом продукте (ВВП) республики на сегодня составляет 6,2%. Особое внимание уделяется развитию сектора жилищного строительства, доля которого в структуре ВВП по строительной отрасли составляет 11%.
Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» направлена на выработку новых подходов стимулирования жилищного строительства для повышения доступности жилья широким слоям населения и интеграции в нее вопросов жилья из действующих программ.
В государственной жилищной политике будут переведены акценты с прямого на внебюджетное финансирование. Средства в сфере жилищного строительства, выделенные в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» и Программы развития регионов до 2020 года будут сконцентрированы и перераспределены в настоящей программе.
В целом реализация программы с привлечением потенциала частных инвестиций и поддержка предпринимательской деятельности станет основой для развития строительной индустрии, внесет значимый вклад в общее социально-экономическое развитие, обеспечив дальнейший экономический рост республики, сохранение устойчивых темпов жилищного строительства, создание новых рабочих мест.
Программа будет осуществляться по следующим направлениям:
- повышение доступности ипотечного кредитования;
- стимулирование строительства жилья частными застройщиками;
- строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений;
- создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения;
- развитие индивидуального жилищного строительства;
- реализация направлений жилищного строительства в рамках ранее принятых государственных и правительственных программ.
Данные направления призваны обеспечить жильем растущий спрос среди населения через привлечение БВУ, а также оказать поддержку частным застройщикам для стимулирования жилищного строительства.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
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