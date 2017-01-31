Как будет осуществляться программа жилищного строительства «Нұрлы жер»

Программа направлена на выработку новых подходов стимулирования жилищного строительства для повышения доступности жилья широким слоям населения.

Постановлением Правительства Казахстана от 31 декабря 2016 года утверждена Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» и внесены изменения и дополнения в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.





Как отмечается, строительная отрасль является одной из активно развивающихся отраслей экономики республики и оказывает значительное воздействие на социально-экономическое развитие страны и регионов. Доля строительной отрасли во внутреннем валовом продукте (ВВП) республики на сегодня составляет 6,2%. Особое внимание уделяется развитию сектора жилищного строительства, доля которого в структуре ВВП по строительной отрасли составляет 11%.





Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» направлена на выработку новых подходов стимулирования жилищного строительства для повышения доступности жилья широким слоям населения и интеграции в нее вопросов жилья из действующих программ.





В государственной жилищной политике будут переведены акценты с прямого на внебюджетное финансирование. Средства в сфере жилищного строительства, выделенные в рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» и Программы развития регионов до 2020 года будут сконцентрированы и перераспределены в настоящей программе.





В целом реализация программы с привлечением потенциала частных инвестиций и поддержка предпринимательской деятельности станет основой для развития строительной индустрии, внесет значимый вклад в общее социально-экономическое развитие, обеспечив дальнейший экономический рост республики, сохранение устойчивых темпов жилищного строительства, создание новых рабочих мест.





Программа будет осуществляться по следующим направлениям:





- повышение доступности ипотечного кредитования;

- стимулирование строительства жилья частными застройщиками;

- строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений;

- создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения;

- развитие индивидуального жилищного строительства;

- реализация направлений жилищного строительства в рамках ранее принятых государственных и правительственных программ.





Данные направления призваны обеспечить жильем растущий спрос среди населения через привлечение БВУ, а также оказать поддержку частным застройщикам для стимулирования жилищного строительства.





Постановление вводится в действие со дня его подписания.



