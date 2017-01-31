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Утверждены Инструкции по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в системе органов прокуратуры

Аннотация к документу: Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 12 декабря 2016 года № 189 «Об утверждении Инструкции по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в системе органов прокуратуры (за исключением органов военной прокуратуры)»

В соответствии с пунктом 6 Правил назначения и осуществления пенсионных выплат военнослужащим, сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лицам, права которых иметь воинские или специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1500, утверждены Инструкцию по назначению и осуществлению пенсионных выплат за выслугу лет сотрудникам, проходившим службу в системе органов прокуратуры (за исключением органов военной прокуратуры).

В частности, организация своевременной, полной и качественной работы по пенсионному обеспечению сотрудников прокуратуры осуществляется кадровыми службами системы органов прокуратуры Республики Казахстан.

Заключение по исчислению выслуги лет, в том числе с учетом трудового стажа для назначения пенсионных выплат сотрудникам, подлежащим к увольнению, утверждается Комиссией соответствующего органа прокуратуры по установлению стажа, дающего право на пенсионные выплаты за выслугу лет.

Подготовка материалов по исчислению выслуги лет, трудового стажа для назначения пенсионных выплат осуществляется:

1) Группой социального и пенсионного обеспечения Департамента кадровой работы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее - Центр) в отношении сотрудников Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2) кадровыми службами соответствующих органов, ведомств и учреждений прокуратуры (далее - кадровые службы) - в отношении сотрудников соответствующих органов, ведомств и учреждений прокуратуры.

Заключение Комиссии по установлению стажа, дающего право на пенсионные выплаты за выслугу лет (далее - расчет выслуги лет) составляется по форме, согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

31 января 2017, 15:05
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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