Комитет строительной отрасли НПП подвел итоги за 2016 год

Работа по отдельным направлениям будет продолжена в 2017 году

В Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен» прошло заседание Комитета строительства, производства строительных материалов и ЖКХ с участием заместителя Председателя Правления НПП Юлии Якупбаевой, главы комитета Александра Беловича, а также представителей профильных ассоциаций - членов Палаты.

Заместитель Председателя Правления НПП Юлия Якупбаева представила презентацию о результатах работы Комитета за 2016 год. Она отметила, что на площадке «Атамекен» обсуждались многие важные вопросы. Например, проходила работа над проектом Технического регламента ЕАЭС, заседала рабочая группа по формированию проекта Программы «Нұрлы жер», основной задачей которой является удешевление ипотеки, поддержка частных застройщиков, а также развития ИЖС. Были разработаны Правила организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства застройки, закрепляющие упрощение процедур получения разрешительных документов в сфере строительства, которые вступили в силу 1 марта 2016 года.

Согласно новым Правилам застройки, в 6 раз сокращен срок предоставления исходных материалов (с 91 до 15 рабочих дней); в 3 раза сокращен срок согласования эскизного проекта с 30 до 10 рабочих дней; упразднена процедура согласования проектов наружных сетей, которая занимала от 30 до 60 рабочих дней; отдельные процедуры объединены по принципу «одного окна».

При активном участии НПП и крупных ассоциаций строительной отрасли в феврале 2016 года создана Палата экспертных организаций, куда сейчас входят 62 экспертные организации.

«Атамекен» провел большую работу по защите прав предпринимателей и устранению адмбарьеров в строительной отрасли. Так, акиматы городов Астаны и Алматы в рамках поддержки отечественных товаропроизводителей приняли предложения Нацпалаты о возможности привлечения оборудования, материалов, работ и услуг отечественного производства при реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации систем сбора, очистки и перекачки сточных вод.

Министерство национальной экономики РК по инициативе НПП внесло изменения в СНиП РК 3.02-43-2007 «Жилые здания», дающее право заказчику определять вид отделки без внесения изменений в утвержденный проект, для приведения в соответствие с действующими Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

Сокращен срок проведения аттестации экспертов, осуществляющих экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с 51 рабочего дня до 30 рабочих дней и т.д.

Отчет Комитета был одобрен, принято решение продолжить работу по отдельным направлениям в 2017 году.

Также на заседании был рассмотрен вопрос введения института казначейского сопровождения государственных закупок, обсуждены возможные альтернативные механизмы отслеживания целевого использования бюджетных средств и иных финансовых потоков.

По Плану комитета на 2017 год, который был заранее направлен ассоциациям для дачи предложений, принято решение о его доработке с учетом предложений бизнес-сообщества.