Бизнес обеспокоен новыми правилами субсидирования сельхозпроектов

Фермеры, которым одобрили заявки на субсидирование в прошлом году, могут остаться без господдержки

На очередном заседании Комитета агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» с участием вице-министра сельского хозяйства РК Гульмиры Исаевой были рассмотрены новые правила инвестиционного субсидирования, а также правила субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу.

«Мы проанализировали такой финансовый инструмент, как инвестиционные субсидии. На сегодня акиматы принимают заявки без учета выделяемых средств. Если посмотреть итоги 2016 года, на сегодня приняты обязательства где-то на сумму около 83 млрд тенге. Вместе бюджет закрывает лишь 30% от этой потребности - 25 млрд тенге. На этот год запланирована такая же сумма. Получается, что акиматы выплатили заявки на 25 млрд тенге и на сегодня остается 58 млрд тенге, которые мы должны выплатить. Получается, что даже если мы сейчас возьмем в приоритет те заявки, которые были рассмотрены в прошлом году, и 25 млрд тенге направим туда, то 33 млрд останется задолженностью по прошлогодним обязательствам. А есть еще заявки этого года», - сообщила Гульмира Исаева, выступая на заседании.

По словам вице-министра, в действующих правилах нет приоритета для сельхозкооперативов, это было исправлено в новой редакции. Кроме того, она отметила, что сейчас субсидии по дорогостоящим проектам выплачиваются единой суммой, и ограниченный лимит средств, в первую очередь, уходит на крупные заявки. Теперь предполагается ввести поэтапную выплату. Если сумма субсидий превышает 500 млн тенге, то субсидия будет выплачиваться поэтапно по годам.«Инвестиционное субсидирование в основном направлено на поддержку крупных проектов. Так, из 1011 заявок, одобренных, но не получивших субсидии в 2016 году, и претендующих на получение субсидий в 2017 году менее 5% получателей (или 48 субъектов) претендуют на 70% имеющегося бюджета (25 млрд. тенге - бюджет 2017 года) или 17,7 млрд. тенге. Планируемые изменения в правилах позволят в рамках выделенного бюджета осуществить поддержку мелких и средних СХТП и увеличить число получателей субсидии более чем в 2 раза до более 2000 субъектов АПК», - отметила она.

«Если проанализировать всю сумму инвестсубсидий, строительно-монтажные работы в среднем по Казахстану занимают более 50%, а по некоторым регионам даже больше 70%. (…) Было предложено уйти от возмещения затрат на строительно-монтажные работы», - добавила она.

В НПП РК «Атамекен» обсуждали концепцию проекта госпрограммы, а также сам проект госпрограммы в тесном сотрудничестве с отраслевыми ассоциациями, союзами, бизнес-сообществом. Так, дважды проводилось заседание Комитета АПК Президиума НПП по этим вопросам, и, в целом, и проект концепции, и сам проект государственной программы развития АПК на 2017-2021 годы с учетом направленных предложений были одобрены.

Как подчеркнул директор департамента АПК и пищевой промышленности Нацпалаты Рустем Курманов, «теперь дело подошло к согласованию правил субсидирования. По субсидированию растениеводства и животноводства были даны замечания от бизнеса, теперь есть ряд предложений к этим двум проектам правил субсидирования».

По его словам, новые правила инвестсубсидирования поступили в НПП «Атамекен» для согласования 19 января 2017 г. Палата оперативно разослала их членам Комитета АПК, ассоциациям, союзам, региональным палатам. В настоящее время поступило около 400 предложений от бизнеса на более чем 100 страницах.

«По сути, это прецедент, такого никогда не было. Бизнес просто взбудоражен новыми правилами инвестиционного субсидирования. Правила, которые действуют сейчас, были изменены всего лишь в августе 2016 г. И сейчас Минсельхоз снова кардинально все меняет. Хочу отметить, что такие изменения мешают развитию бизнесу. Практически невозможно планировать производство, поскольку бизнес читает действующие правила и следует этим направлениям господдержки, а пока инвестпроект реализовывается, правила уже меняются. В итоге сельхозник надеялся, что получит субсидии, но остается без них», - заявил он.

По словам Курманова, таких примеров очень много поступает в НПП. «К примеру, КХ «Муздыбай-1» из ВКО по картофелеводству. Предприниматель начал строить овощехранилище в 2016 году, это как раз СМР. А СМР Вы в новых правилах убираете. Теперь, если правила будут приняты в такой редакции, то в 2017 году он эти субсидии не получит. Таких примеров много, и не только в картофелеводстве», - сказал он.

«Многие проекты были одобрены в 2016 году теперь с учетом новых правил, они что, должны вновь пересмотрены на комиссиях, под новые критерии и требования?», - задался вопросом представитель «Атамекен».

Также на заседании выступил глава Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев. «Я хотел бы напомнить, что есть 61-ый Шаг из Послания Главы государства, в котором говорится о привлечении отечественных и иностранных инвесторов в мясную отрасль. Он подразумевает, что для этого были созданы все законы и правила. Сейчас у нас порядка 15 предприятий, которые уже вложились в отрасль, но теперь они остались «неприкаянными». Это большой социальный эффект, там 1,5 тыс. рабочих мест - это только прямых, не считая сезонных рабочих. Здесь, я считаю, однозначно, нужно «добить», чтобы проекты 2016 года получили поддержку», - сказал он.

Глава Комитета АПК Иван Сауэр также выразил свое авторитетное мнение о том, что прошлогодние объекты должны быть субсидированы. «Все те объекты, которые начали строиться в 2016 году, должны войти в эту программу и в обязательном порядке просубсидированы. Иначе это получается какая-то провокация. А во что это выльется? Давайте и бизнес, и министерство, вместе пойдем в правительство и будем отстаивать, доказывать. Иначе как наши аграрии будут верить в программные документы вообще?», - сказал он.

Глава Союза картофелеводов и овощеводов Кайрат Бисетаев предложил свое решение вопроса. «Я предлагаю, может быть, есть смысл тогда нам вообще принять решение оставить действующую редакцию правил инвестсубсдиирования. Давайте мы остановимся и попробуем понять, как мы можем выплатить инвестсубсидии, по которым наши коллеги-крестьяне уже вложились и должны были получить господдержку», - сказал он.

По итогам рассмотрения вопроса представители МСХ согласились рассмотреть 400 предложений, которые поступили от фермеров, а члены Комитета АПК проголосовали за решение оставить старую, действующую редакцию правил, с возможным ключением установления приоритета сельхозкооперативам.

Также на заседании были рассмотрены правила субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники. Разработчик правил исключает субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, оставляет только субсидирование на оборотные средства.

Члены Комитета АПК отметили, что законом о госрегулировании развития АПК и сельских территорий предусмотрена мера поддержки в виде субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу.

Да и сам проект Правил называется, как «субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу…», а, по сути, в правилах этого нет, осталось только субсидирование оборотных средств, лизинг и кредиты на основные средства исключили.

То есть законодательством эти меры предусмотрены, а проектом Правил хотят эти меры поддержки сельхозникам отсечь, в итоге норма закона не будет в полной мере реализовываться.

Решением заседания Комитета АПК было принято, чтобы МСХ не исключал субсидирование ставки вознаграждения по кредитам на основные средства и лизинг техники и оборудования.