Карагусова: Президент дал задачу восстановить роль банков, как «кровеносной системы» экономики

Президентом дано поручение разместить на фондовом рынке акции компаний квазигосударственного сектора. Полученные от легализации средства должны работать на экономику.

Председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету Гульжана Карагусова в новом Послании Президента РК выделила приоритет – макроэкономическую стабильность , сообщает , сообщает Zakon.kz





"В этой связи главой государства ключевой задачей названа задача восстановления стимулирующей роли денежно-кредитной политики и восстановления основной роли банков, как «кровеносной системы» экономики . В этой связи изменяется роль Национального банка по контролю и регулированию банков. Естественно, это создает необходимость усиления роли и ответственности за заключения аудиторских компаний, обеспечения транспарентности компаний, прозрачности акционеров.

Рост значения аудиторских компаний лежит и в основе дальнейшего обеспечения развития фондового рынка. Президентом дано поручение разместить на фондовом рынке акции компаний квазигосударственного сектора. Полученные от легализации средства должны работать на экономику, в том числе через участие в приватизации.

Естественно, что макроэкономическая стабильность не может быть обеспечена без эффективной бюджетной и налоговой политики. Президент всегда уделял огромное внимание эффективности использования бюджетных средств. И сейчас он ставит задачу по кардинальному повышению эффективности их использования. Конечным результатом использования любых бюджетных средств должно быть улучшение жизни граждан страны.

В этой связи им поставлены задачи – упростить бюджетные процедуры, обеспечить транспарентность использования бюджетных средств. Мы должны видеть конечный результат от использования выделяемых средств", - Г.Карагусова.





И, конечно, по ее словам, очень важное значение уделено налоговой политике, которая должна быть нацелена на стимулирование экономики, на стимулирование выхода бизнеса из «тени», задаче по оптимизации действующих налоговых льгот, улучшению налогового администрирования.





Кроме того, ставится задача выстроить систему мониторинга и контроля за квазигосударственным сектором, ее внешними и внутренними займами.







